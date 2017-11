Giorgiana Radu, AMPress

Revenim la știrea legată de lansarea volumului ”Cartea fără nume” – teatru și poezie – de Lucian Avramescu , eveniment care va avea loc pe 21 noiembrie, orele 12.00, la Palatul Culturii din Ploiești. ”Am luat această decizie”, spune autorul, „îndemnat de un prieten, Mircea Mihăilescu, ploieștean, care a apelat la orgoliul meu de găzar. Cum s-o lansezi la București? Ești cetățean de onoare al acestui municipiu, pe aici au lăsat urme Caragiale, Nichita. Decide iute și nu dezerta de la obligațiile sufletești! Și am decis. Așa că prima ieșire în public cu această carte de aproape 600 de pagini, deschisă de o piesă de teatru, va fi găzduită de Biblioteca Județeană, în clădirea istorică a Palatului Culturii”. Mihaela Rus și Paul Niculae, actori de marcă ai Teatrului ”Toma Caragiu” din Ploiești, vor pune în scenă un act din această piesă intitulată ”Să nu furi niciodată o mireasă”, ne-a mai spus autorul. Directoarea Bibliotecii Județene, doamna Mihaela Radu, ne-a declarat, la rându-i, că ”va fi un eveniment” și mizează pe un public iubitor de carte și al operei ”poetului iubirii”, pe versurile căruia sunt zeci de cântece, unele, cum ar fi ”Bună seara, iubito”, extrem de îndrăgite. Vor vorbi despre carte și autor fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, realizatoarea de televiziune Marina Almășan, ale cărei începuturi în presă au fost marcate de poetul care i-a descoperit, între primii, vocația scrisului, violonistul Alexandru Tomescu, nepot al autorului. Nu sunt excluse momente artistice surpriză.

Iată – cu completări – cine și-a mai anunțat participarea, pe lângă cei enumerați, în ordinea primirii confirmării: senatorul Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării, Emil Calotă, fost primar al Ploieștilor, cel care l-a propus pe poet cetățean de onoare al municipiului, Adrian Florin Dobre, actualul primar al municipiului Ploiești, Paul Palaș, directorul complexului de hoteluri Central, cu soția sa, avocat, Nicolae Croitoru, poet și om de afaceri, profesorul Florin Dinoiu, director al grupului de școli din Sângeru, Gheorghe Radu, primarul comunei Sângeru, scriitoarea Maria Timuc, generalul (r) Vasile Vasilescu, fost coleg de liceu al poetului, profesorul Nicu Pieptănaru, cu un grup al pensionarilor din Prahova, ”iubitori ai cărții și locurilor istorice”, Ion Marinescu, fost prefect al județului Dâmbovița, consilier guvernamental, Dumitru Cârstea, director și proprietar al Ziarului Prahova, Luiza Rădulescu Pintilie, redactor șef al publicației, cu o echipă de televiziune locală, o echipă a TVR având-o ca realizatoare pe Marina Almășan, Valeriu Bolgiu, director al AJVPS Prahova și reprezentant European al României în protecția faunei cinegetice, scriitoarea Adina

Mandalac, director al ziarului AZI-Mizil, Mădălina Lica, șefa Bibliotecii din Valea Călugărească, Florentin Scalețchi, președintele Organizației Apărării Drepturilor Omului, studenta la drept Oana Goța, coproprietar al GOPA, scriitoarea olandeză Hanna Van Den Berg, cantautorul Gheorghe Gheorghiu, actrița Adina Popescu, soția compozitorului Adrian Enescu, Florin Constantin, primarul orașului Vălenii de Munte, colonel (r) Titi Radu, coleg de liceu al autorului, Gabriel Subțirelu, om de afaceri din Sinaia, președinte ROMBETON SA, Nelu și Toni Ciobanu, proprietari ai marii pescării din Vadu Săpat.

Între inițiatorii acțiunii de la Palatul Culturii din Ploiești se află inginerul Liviu Mogoș, președintele unei importante firme de construcții și soția sa, doctorița

Magdalena Mogoș, reputat specialist al Spitalului Polizu din București. Nu va lipsi doctorul Eliade Rădulescu, prieten din copilărie al autorului, Vasile Pârlogea, zis Americanul, și Nicu Ghiță, ”frați de arme” . Romaqua Group Borsec trimite, pentru răcorire, faimoasele sale ape și pentru îndulcire sucurile sale renumite, așa cum Casa Bolgiu promite fursecuri de la cea mai rafinată cofetărie din Urlați. Poetul așteaptă cu un vin și o palincă veche pe oricine ”iubește cartea și are o bibliotecă în casă”, fiindcă lângă lectură ”nu dă rău și-un pic de băutură!”. Întrebat ce sărbătorește, poetul a răspuns: ”Pentru orice scriitor, apariția unei cărți noi e o sărbătoare. Așa că sărbătoresc cartea, făcând o reverență celor care vin la un astfel de eveniment! Desfac un butoi de vin!”

Ionuţ Vulpescu, prevorbire la lansarea cărţii lui Lucian Avramescu: „Am dorit să-i fiu

alături la lansare nu numai ca o reverenţă”…

Fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, senator și rafinat om al condeiului, va vorbi la lansarea noii cărți a lui Lucian Avramescu, eveniment care va avea loc marți, 21 noiembrie, începând de la orele 12.00, la Palatul Culturii din Ploiești. Iată ce a declarat, în avanpremieră, pentru AMPress și Ziarul Prahova, publicații implicate în eveniment, Ionuț Vulpescu:

”Îl cunosc – mai bine zis, îl citesc – pe Lucian Avramescu, de 20 de ani. Poet, publicist şi, acum, dramaturg, este un scriitor polivalent, care se simte acasă în toate genurile. „Cartea fără nume”, noul său volum, conține atât dramaturgie (o piesă de teatru), cât şi poezie, şi depune mărturie despre capacitatea autorului de a se plia convingător pe exigențele unor genuri diferite. Am dorit să-i fiu alături la lansare nu numai ca o reverență față de un gazetar pe care îl citesc încă de când am început eu însumi să scriu, ci şi față de un intelectual care a străbătut viața publică timp de mai multe decenii, păstrându-şi credibilitatea şi decența. Ceea ce nu e deloc puțin lucru”.