Păstrând tradiţia, la nivelul judeţului Prahova continuă campaniile umanitare, special pentru Sărbătoarea Crăciunului, scopul fiind acela de a fi alături de cei cu care soarta nu a fost prea darnică. Astfel, la Ploieşti a demarat o nouă acţiune în cadrul programului ShoeBox, ce vizează colectarea de diverse produse care, puse într-o cutie de pantofi, să fie transformate în daruri pentru copii. „Programul ShoeBox a bucurat, de Sărbători, o mulţime de copii, iar pentru asta mulțumim acelora care au contribuit la bucuria lor. Anul acesta ne dorim să ajungem din nou la ei. Pentru asta, bazându-ne pe experiența anilor trecuţi, putem face câteva recomandări, pentru ca gestul donaţiei să fie în egală măsură necostisitor şi folositor copiilor. Concret, nu este necesar să fie multe lucruri, dar să fie de calitate şi, chiar dacă nu sunt noi, ar fi bine să nu fie rupte, ponosite, deteriorate sau de nefolosit. Întrucât este Luna cadourilor, cutia care va fi pregătită e bine să conțină ceva dulce, pentru că dulciurile sunt primele lucruri care sunt căutate”, au anunţat reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Nicolae Iorga din Ploieşti, iniţiatorii acestei campanii. Astfel, s-a menţionat că în cutie se vor putea pune: rechizite, îmbrăcăminte (căciulițe, mănuși, șosete, fular etc.), jucării, articole de igienă personală (săpun, pastă de dinți, detergent, deodorant etc.), de cadouri urmând să beneficieze copii din medii defavorizate, cu vârste cuprinse între un an şi 18 ani.

Perioada de colectare este cuprinsă între 1 Decembrie şi 22 decembrie 2017, pachetele putând fi aduse la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Prahova, la Secţia de Împrumut pentru Copii.

De asemenea, o acţiune similară va fi şi la Sinaia. Sub genericul “Ajută din inimă – fă parte din campania Dăruieşte bucurie de Crăciun”, a început deja colectarea de îmbrăcăminte, cărţi, rechizite, jocuri şi jucării, dulciuri, punctul de colectare fiind la sediul Primăriei Sinaia.