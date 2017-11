Casa de Cultură a Studenţilor din Ploieşti în parteneriat cu Universitatea Petrol–Gaze organizează în perioada 16–17 noiembrie 2017 cea de-a XII-a ediţie a Concursului Naţional de Dans „Everybody Dance with Us”. Scopul proiectului este educația culturală a tinerilor, menținerea interesului acestora pentru arta dansului ca formă de exprimare și comunicare, descoperirea, susținerea, lansarea și promovarea tinerelor talente. Concursul este conceput ca o manifestare cultural – artistică, fiind adresat formaţiilor studenţești de dans. Vor participa formațiile de dans „Jump In”, „X-Tazy” (Casa de Cultură a Studenților Cluj Napoca), „Freaks Crew” (Casa de Cultură a Studenților Craiova), „The Sky” (Casa de Cultură a Studenților Iași), „Starfix” (Casa de Cultură a Studenților Pitești), „M & M (Casa de Cultură a Studenților Sibiu), „Atlantis”, „Happy Dance”, „Unique” și „Urban Army” (Casa de Cultură a Studenților Ploiești). Concursul se va desfășura pe următoarele genuri de dans: clasic, modern, contemporan, caracter/etno stilizat, show-dance/fantezie coregrafică, jazz-dance / music-hall, dans sportiv, street dance, dans comic şi open.

Programul concursului este următorul: joi, 16 noiembrie, ora 18.00, sala de spectacole a C.C.S. Ploiești:Concursul Național de Dans „Everybody Dance with Us”; vineri, 17 noimbrie, ora 18.00, sala de spectacole a C.C.S. Ploiești: spectacolul de gală şi concursul pentru desemnarea celui mai bun dansator/dansatoare; spectacolul de divertisment „Univercity show” prezentat de formațiile artistice ale C.C.S. Ploiești; festivitatea de premiere a Concursului Național de Dans „Everybody Dance with Us”.