Cei care vor merge la sfârşit de săptămână la Sinaia vor avea ocazia să vadă şi o serie de lucrări interesante, în cadrul Galeriei Regale a Casinoului. Este vorba despre expoziţia de pictură şi grafică, intitulată “Carnaval”, semnată de artistul Andrei Damo.

Despre această expoziţie, criticul de artă Ana Amelia Dincă a menţionat:”Carnavalul lui Andrei Damo prezintă o serie de personaje și atitudini, relaționate cu ideea de spectacol al lumii. Artistul pornește de la sugestiile figurative ale Veneției, lăsând la vedere frumoasele măști și costume medievale, exprimând capacitatea de dedublare a omului, pretext pentru a pune în valoare experiența personală în zona picturii figurative, dar și capacitatea de a-și reînnoi, în fiecare an, conceptul expozițional, care pornește întotdeauna de la o temă bine argumentată teoretic și practic. Andrei Damo a descoperit secretul creației cu succes la sufletul privitorului, alăturând tușa abstractă, care face parte din experiența sa estetică, a petelor ample de culoare saturată și a dimensiunii recognoscibile. Deși subiectul ușor de vizualizat este susținut de tehnica elaborată, aparținând măiestrei artistului, efectul final transmis compozițiilor expuse la Galeria Regală a Casinoului din Sinaia este acela al plăcerii de a privi fiecare tablou în parte, pentru că fiecare imagine pictată de Andrei Damo are povestea și misterul ei, dincolo de cromatica. Modalitatea teatrală de a-și structura lucrările, care ne introduc în zona acumulărilor baroce sau în sfera unor puncte renascentiste ale construirii compoziției, ne vorbesc despre cultura artistului, care detectează într-un sistem de gândire analitic repere ale maeștrilor înaintași, personalizând toate aceste cunoștințe într-un demers vizual specific, coerent stilistic și unitar, divers tematic de la an la an, de aceea provocator și plin de înțelesuri pentru unii, dar cu mesaje nedescifrabile și plin de întrebări, pentru alții”.

Expoziţia menţionată poate fi vizitată la Galeria Regală a Casinoului din Sinaia, până pe 11 ianuarie 2018.