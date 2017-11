Fl. Tănăsescu

La început a fost Ordinul MAI, de reducere a perioadei școlarizării de la doi ani la un an, pentru cei care au depus, ieri, jurământul la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” din Câmpina.

După aceea, a fost cuvântul/rugăminte al fiului Părintelui Ciprian Popica, de la Catedrala din Întorsura Buzăului, de a nu urma calea bisericească, aşa cum este tradiția în familie, ci pe cea polițienească !

Așa s-a făcut ca ieri, printre cei 648 de elevi ai anului I (dintre care 138 de fete) din cadrul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” din Câmpina, să se numere și un “băiat de popă”, cum șușotea asistența care participa la ceremonia depunerii jurământului şi cum a fost, de altfel, anunțat și de la tribuna oficială. Era vorba despre elevul Popica David – Iov.

Așadar, infractori, păziți-vă atât de ei, poliţiştii pe care îi vedeți în fotografii sau de ceilalți, neprinși de obiectivul aparatului de fotografiat, fiindcă la anul își vor intra în pâine. Și nu vor ști “alte melodii” decât litera și spiritul legii !



Ceremonia jurământului de ieri a început cu o slujba religioasă ținută de către un sobor de preoți, printre care s-a numărat, firește, și părintele Ciprian Popică, tatăl elevului de numai 19 ani care la anul va deveni om al legii.

Au urmat cuvintele de îndemn și mobilizare rostite cu astfel de ocazii – “Bărbăție”, „Vitejie”, „Să fiți un model pentru societate”, “Vă așteaptă un an greu”, “Meseria de poliţist este una frumoasă”, “Avem încredere în voi” etc, rostite de către oficialitățile venite de la București (chestor principal Bogdan Despescu, șeful Poliţiei Române) sau județene (prefectul județului, Mădălina Lupea, care a dat citire mesajului ministrului de Interne, Carmen Dan), dar şi de șeful instituției de învățământ prahovene, chestor Ion Tomescu.

S-a intonat, cum s-a întâmplat de zeci de ori, la Câmpina, la ceremoniile de începere a unui nou an școlar și, respectiv, la cele de terminare a anilor de studiu, Imnul Național. Și, tot cum era firesc, pe platoul unde a avut loc depunerea jurământului, nu puțini au fost părinții, frații, surorile elevilor cărora le-au dat lacrimile. Oricum, mai multe – și mai adevărate – decât la intonarea aceluiași Imn la un meci de fotbal, fiindcă elevii din anul I au jurat “să se lege de țară”. Iar cu astfel de cuvinte nu-i de joacă…

A fost și bucurie. Formatorul IGPR din cadrul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” din Câmpina, Florian Ioniţă, era fericit că a apărut soarele și pe “ulița” instituției de învăţământ prahovene.

Și comandantul școliii, chestorul Ion Tomescu, era de două ori bucuros: o dată pentru că soarele nu a fost zgârcit la depunerea jurământului – “Se vede că, acolo, Sus, cineva ne iubește!”), și a doua oară fiindcă, printre elevii instituției pe carte o conduce, se numără și unul dintre cei opt fii ai unui preot din Întorsura Buzăului.

Nu este clar dacă părintele sus-amintit a mijlocit ca pe pământ – și în special la Câmpina – să fie rază de soare la depunerea jurământului unui băiat de preot, dar iată ce ne-a spus părintele Ciprian în legătură cu drumul ales de către fiul său: “De pe vremea când era mic, mi-a spus că vrea să se facă polițist. Eu sunt preot, tatăl meu a fost preot. (…) Nu, nu cred că strică tradiția familiei, fiindcă a fi polițist nu înseamnă, neapărat, să dai amenzi, să alergi după hoți. Acest lucru presupune și să duci muncă de lămurire cu ei, să-i aduci pe calea cea bună. (…) Nu, nu știu dacă vreunul dintre ceilalți șapte copii ai mei va alege să se facă polițist”.



Da, ieri, la Școala de Agenți de Poliţie “Vasile Lascăr” din Câmpina au depus jurământul 648 de elevi din anul I. Unul dintre ei – elevul Popica David – Iov – a ales ca, imediat după ceremonie, să se roage la capela instituției de învățământ. Și, mai apoi, să se ofere voluntar la a spăla vasele murdare în urma mesei festive organizate cu acest prilej. Un gest care contează mai mult decât prezența a o mie de oficialități venite din Capitală.

Deci, da, este posibil să fi ținut Cel de Sus, ieri, cu noii elevi ai Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”, din Câmpina.