1.600 de copii şi tineri – de la cei de grădiniţă la liceeni – au învăţat, la acest sfârşit de noiembrie, una şi aceeaşi lecţie. Nu la şcolile lor din Ploieşti, Câmpina, Lipăneşti, Olari sau Puchenii Mari, ci la… „Şcoala de Flori”. Şi nu o lecţie dintre cele care se uită oricât de conştiincios a-i învăţa-o şi a-i repeta-o, ci o lecţie pentru o viaţă întreagă: cum prinde rădăcini o pădure. Şi nu mai puţini de 12.000 de puieţi au fost înrădăcinaţi sâmbătă, 25 noiembrie, în zona supraaglomerată şi cu trafic intens din nordul Ploieştiului (Ploieşti Shopping City), în cadrul celei de-a doua campanii de plantare iniţiate şi organizate, sub titulatura mai mult decât sugestivă „Rădăcini tinere pentru pădurile de mâine”, de către „Şcoala de Flori”, în cadrul programelor sale educaţionale adresate copiilor şi tinerilor. Iar dacă părinţii şi bunicii care şi-au însoţit copiii şi nepoţii – deloc puţini, şi la fel dascălii lor, ştiu bine înţelesul proverbului care spune că rostul unui om în viaţă este acela de a aduce pe lume un copil, de a ridica o casă şi de a sădi un pom, de data aceasta au avut încă un prilej de a le explica, pe înţelesul lor, şi elevilor mai mici şi celor mai mari, cât de important este să ocroteşti natura şi să o îmbogăţeşti, ridicând noi „bariere verzi” împotriva poluării şi a tot ceea ce îi afectează sănătatea şi frumuseţea. Iar de la directorul Şcolii de Flori, Ileana Militaru, au aflat că fiecare copăcel nou plantat are nevoie nu numai de vreme bună ca să crească, de apă, lumină şi căldură, ci că, de fapt, prinde cu adevărat viaţă abia atunci când simte îmbrăţişarea caldă a celui care i-a aşezat pământ reavăn la rădăcină şi toată grija lui în rămurelele ce vor înmuguri la primăvar[. Şi, ca la un semn, fiecare salcâm, fiecare frasin, fiecare stejar a fost cuprins în braţele prietenoase ale voluntarilor. Mulţi dintre ei participanţi, anul trecut, la campania de lansare a proiectului „Rădăcini tinere pentru pădurile de mâine”, semn că şi acesta creşte şi se dezvoltă asemenea unui copac. Iar lăudabil este că în jurul său se creează nu numai un frumos parteneriat – Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi hipermarketul Ploieşti Shopping City alăturându-se acţiunii de sâmbătă, 25 noiembrie, prin

prof. Cristina Petre, inspector pentru activitatea extraşcolară şi educaţia permanentă şi Marina Trifina, director de marketing, ci o stare de spirit, care înseamnă deopotrivă responsabilitate socială faţă de problemele comunităţii, implicare, entuziasm. Iar când „lecţia” predată şi învăţată în comun trece dincolo de coperta cărţii, de graniţa vârstei şi menirea individuală, devenind starea de a face ceva împreună şi a lăsa ceva în urmă ,atunci se înrădăcinează nu numai copaci şi păduri, ci ceva mult mai de preţ: mentalităţi, spirit practic, dorinţa de a contribui la binele comun. Iar lucrurile acestea se învaţă de timpuriu, aşa cum arborele falnic începe prin a fi, mai întâi, firav, ca miile de puieţi plantaţi şi… îmbrăţişaţi cu atâta grijă de cei 1.600 de voluntari. Şi aidoma copăceilor pe care toţi participanţii i-au primit, din partea Şcolii de Flori, ca să îi înrădăcineze în propria curte, în grădina bunicilor, în faţa blocului sau a şcolii la care învaţă, ca să îi aibă mereu sub privire cum cresc, cum înverzesc şi înfloresc.