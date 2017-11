Bogdan Chitic

Cu un apetit ofensiv ridicat – dovadă stând cele șapte goluri înscrise în ultimele două partide de campionat, și la patru puncte distanță, în fruntea ierarhiei, de „urmăritoarea” din Alexandria, formația petrolistă este pregătită să ofere o ultimă reprezentație încununată de succes, pe „Ilie Oană”, în acest an. Mâine seară, de la ora 19:15, FC Petrolul întâlnește concitadina Astra 2, echipă plasată exact în spatele podiumului și care nu a mai pierdut din luna septembrie. Va fi o reîntâlnire a foștilor petroliști aflați pe băncile celor două grupări, Tavi Grigore și Marius Măldărașanu împărțind vestiarul „lupilor” în perioada 1996-1998, în Liga 1, dar, preț de două ore, nu va exista loc de prietenii, ambele formații – cele mai în formă ale seriei ținând cont de ultimele rezultate – având resursele necesare pentru a oferi un frumos spectacol fotbalistic.

„Este absolut firesc ca o echipă cum este cea a Astrei, formată din jucători foarte tineri, să-și dorească să facă un joc bun și să obțină un rezultat pozitiv pe acest teren, în compania liderului ierarhiei. Mâine, ne vom confrunta cu o altă echipă care intră în teren, indiferent dacă reprezentanţii Astrei vor decide să trimită sau nu câțiva jucători de la prima formație, care va susține un meci amical în Turcia, cu Beșiktaș. Vreau să vă spun că nu este un duel între mine și Marius Măldărașanu. Va fi o confruntare între cele două echipe. Noi suntem și vom rămâne prieteni, dar trebuie să ne facem meseria. Avem relații bune, îi vom primi bine pe cei de la Astra, la această partidă. Consider că, în momentul de față, stăm bine în clasament. Suntem neînvinși, avem o singura remiză în acest sezon, un avans de patru puncte față de următoarea clasată și vrem să le oferim fanilor un joc spectaculos la acest ultim meci pe teren propriu din acest an”, a declarat antrenorul Tavi Grigore.

Diferenţe mici comparativ cu următorul nivel

Aflată în fața unei ierni liniștite, dacă va obține toate cele șase puncte din partidele cu Astra 2 și SC Popești Leordeni, gruparea ploieșteană se gândește, deja, la strategia pe care o va aborda din iarnă, în perspectiva promovării în Liga a II-a și a atacării cu succes a sezonului viitor. Ca în orice perioada de pauză competițională, este clar că și la FC Petrolul se vor produce modificări, „intrările” și „ieșirile” de jucători fiind lăsate, pentru moment, „în ceață” de către staff-ul Petrolului.

„Apreciez o diferență mică, din punct de vedere al nivelului fotbalistic, între Liga a III-a și cea de-a II-a. Sunt unele aspecte organizatorice care fac, însă, diferența. Mă refer aici la condițiile de joc, infrastructură, terenuri de antrenament, stabilitate financiară, liniștea care ți se oferă pentru a pregăti echipa și așa mai departe. Acestea sunt singurele diferențe, din punctul meu de vedere, într cele două eșaloane”, a mai spus Tavi Grigore, completat, imediat, de unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, în acest sezon, portarul Mirel Bolboașă.

„Liga a III-a a crescut mult în valoare, în ultimii ani. Asistăm la transferurile unor jucători cu mare experiență în prima divizie care au ales să vină în acest eșalon pentru condițiile oferite. Din acest punct de vedere, la Petrolul avem parte de niște condiții foarte bune, chiar de Liga 1. Doar oamenii s-au schimbat în comparație cu prima perioadă petrecută de mine aici și, sper eu, să avem parte de o creștere pozitivă, de la an la an. Așteptăm la echipă și alți jucători care pot ne pot ajuta să ne îndeplinim obiectivele”, a subliniat titularul dintre buturile formației petroliste.

Bilete pentru ultimul joc disputat de găzari, în acest an, pe Stadionul „Ilie Oană”, se găsesc, în continuare, la casele de bilete ale arenei, între orele 9:30 – 17:00, iar mâine – până la ora de start a jocului. Tichetele pot fi cumpărate și online, grație platformei Eventim.