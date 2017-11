Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, a doua rectificare bugetară din acest an, primind fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educaţiei, al Sănătăţii, al Justiţiei, al Transporturilor, majoritatea pentru plata unor drepturi salariale sau pensii. Scad însă fondurile alocate Mediului, Culturii, Finanţelor, Mediului de Afaceri, Dezvoltării Regionale. Premierul Mihai Tudose afirmă că România este pe locul al treilea în lume în privinţa creşterii economice. „O veste foarte bună pe care o ştiţi sau proastă pentru cei care ne doreau sfârşitul tragic în chinuri: 8,8% creştere economică pe trimestrul trei faţă de trimestrul trei al anului trecut, ceea ce ne face optimişti. Nu numai că nu am murit, cum ne doreau unii, ci, dimpotrivă, suntem de invidiat, pe locul 3 în lume. Încă o veste proastă pentru cei care nu ne iubesc, bună pentru cei de bună credinţă, exerciţiul bugetar pentru anul acesta se va închide sub 3% şi nici pe anul viitor nu stăm foarte rău, ci, dimpotrivă, cifrele arată foarte bine”, a declarat premierul Mihai Tudose la începutul şedinţei de Guvern. Şi ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a subliniat că „România este în acest moment prima ţară din Europa ca şi creştere economică”. El a precizat că recitificarea bugetară este pozitivă. Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 280,2 milioane lei, iar cheltuielile se majorează cu 503,8 milioane de lei. Mişa a menţionat că fonduri suplimentare merg la: bugetele locale – 611,9 milioane lei, Ministerul Muncii – 630,9 milioane lei, MAI – 363,5 milioane lei, Ministerul Transporturilor- 293,9 milioane lei, Ministerul Sănătăţii- 281 milioane lei, Ministerul Justiţiei – 232 milioane lei, Ministerul Educaţiei – 30 milioane, Fondul asigurărilor de sănătate – 269,7 milioane de lei, Asigurările Sociale de stat – 325 milioane de lei. Diminăuri ale bugetelor vor fi operate la:

Ministerul Mediului de Afaceri – 78,5 milioane lei, Ministerul Finanţelor – 52,9 milioane lei, Ministerul Dezvoltării Regionale – 43,7 milioane lei, dar la care s-au alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL, Ministerul Culturii – 27,8 milioane lei, Ministerul Mediului – 27,4 milioane lei.

„Ne încadrăm în deficitul de 2,96%”, a mai precizat ministrul, care a susţinut că România va avea o creştere economică de 6,1%.