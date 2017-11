Declaraţie politică – Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

Impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii este obiectivul fundamental din programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Ne-am asumat pentru România această misiune esențială și suntem determinați să continuăm strategiile de creștere economică, împletite cu cele sociale. Mai multă solidaritate și un stat preocupat de situația fiecăruia dintre cetățenii săi poate răspunde cu succes provocărilor viitoare. Aceasta este viziunea noastră pe care am început să o implementăm cu măsuri concrete atât în Parlament, prin adoptarea unei legislații mai bune, cât și în Guvern, prin politici și măsuri pozitive.

Exemplele vorbesc de la sine. În data de 8 noiembrie anul curent, prin ordonanță de urgență, Guvernul a majorat indemnizația minimă de creștere a copilului de la 1.233 de lei la 1.250 de lei. Ca de obicei, opoziția s-a opus și a contestat mărirea pentru că ar fi prea mică, dar în ciuda contestațiilor neavenite măsura a fost adoptată.

Considerăm că nicio majorare nu poate fi rea și nu poate afecta cetățenii. Dimpotrivă, reprezintă un sprijin important pentru familiile nevoiașe și pentru mamele care trăiesc la limita sărăciei.

De asemenea, prin aceeași ordonanță a fost majorată pensia minimă de la 520 la 640 de lei. O sută douăzeci de lei în plus pot însemna mai multă căldură la iarnă, mai multe produse alimentare pe masă, mai puține probleme și o viață puțin mai bună pentru vârstnicii din această țară. Un alt sprijin pe care ei îl simt din partea statului. O nouă măsură menită să îndepărteze populația de sărăcie și umilință. Iar deciziile care produc efecte pozitive nu se încheie aici. Eu, personal, consider că cea mai importantă măsură adoptată în ultimul an de Guvernul PSD-ALDE o reprezintă înființarea instituției Avocatului Copilului. O structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de domeniul drepturilor copilului. Un loc unde mamele, copiii, rudele lor sau orice cetățean se vor putea adresa după ajutor. Un instrument prin care ne propunem să reducem violența aplicată copiilor și abuzurile exercitate asupra lor. O instituție care să muncească exclusiv pentru copiii din țara noastră.

Salut această decizie, deoarece am fost o susținătoare a proiectului încă din timpul campaniei electorale. Sunt convinsă că este o măsură foarte bună care va produce efecte pozitive. Voi opta și voi susține, pe durata întregului mandat, măsuri pentru o viață mai bună a copiilor din România. Măsuri menite să îmbunătățească viața oamenilor, ca după patru ani de guvernare să atingem principalii indicatori din Uniunea Europeană privind bunăstarea copiilor, starea lor de sănătate, educația, șanse egale de dezvoltare.

Diverse studii realizate de organizațiile neguvernamentale arată că în 2016 stăm mai bine decât în 2014, iar asta nu poate decât să ne bucure.