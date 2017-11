Bogdan Chitic

Seria de patru victorii consecutive a baschetbaliștilor de la CSM Ploiești a fost oprită, în mod surprizător, luni seară, la Brașov, pe terenul ultimei clasate. Sub Tâmpa, în sala de sport a Colegiului Național de Informatică “Grigore Moisil”, jucătorii pregătiți de Cătălin Burlacu și Ionuț Ivan au fost învinși cu 89-78 de CSU Brașov, formație care, până la ora întâlnirii cu ploieștenii, avea un bilanț general de (0-4).

Rămași în Ardeal după victoria de duminică, de la Sibiu, jucătorii CSM-ului au “coborât”, luni, la Brașov, pentru întâlnirea cu lanterna roșie a grupei a II-a. După ce, în orașul de pe Cibin, staff-ul prahovenilor nu a putut conta pe serviciile lui Vlad Dogaru, accidentat, de această dată lista indisponibililor a fost una și mai cuprinzătoare, experimentatului fundaș ploieștean adăugându-i-se “veteranii” Levente Szijarto și Angel Santana.

În aceste condiții, garnitura de start a ploieștenilor i-a cuprins pe mult mai tinerii Vrabie (17 ani), Dumitru (18), Carabulea (19), Topologeanu (18) și Crăciun (18), iar brașovenii au profitat de acest lucru pentru a-și impune punctul de vedere. Cu excepția sfertului secund, adjudecat de oaspeți, scor 21-10, toate celelalte trei secvențe ale jocului au revenit ardelenilor, 24-18, 28-22 și, respectiv, 27-17, astfel încât CSM Ploiești înregistrează prima înfrângere din acest sezon, în ultima etapă a turului, dar încheie jumătatea sezonului regulat pe prima poziție. La finalul săptămânii viitoare, Burlacu și colegii săi vor prima vizita celor de la CSO Voluntari, în Sala Sporturilor “Olimpia”.

Pentru CSM Ploiești au evoluat, sub Tâmpa, următorii jucători: Bărbuceanu (18 puncte), Burlacu (16), Carabulea (13), M. Vrabie (12), C. Dumitru (11), Topologeanu (5), Scărlătescu (2), Manu (1), Ad. Tudor, Tăicuțu, A. Crăciun și Dragomir.

Liga 1, grupa a II-a, clasament

1. CSM Ploiești (4-1) 9 puncte

2. BC Mureș 2 Tg. Mureș (2-2) 6 puncte

3. CSU Brașov (1-4) 6 puncte

4. CSU 2 Sibiu (1-4) 6 puncte

5. CSO Voluntari (2-1) 5 puncte

6. U BT 2 Cluj (2-1) 5 puncte

„Universitarii” joacă

duminică, la Brăila

Fără victorie în primele patru meciuri din acest sezon, echipa Clubului Sportiv Universitar Ploiești se va deplasa, în weekend, la Brăila, pentru confruntarea cu una dintre formațiile creditate cu șanse reale la promovare în acest sezon. După ce, în luna mai, a ajuns la turneul final, CS Cuza Sport Brăila – echipă antrenată de “secundul” din urmă cu un an de la CSM Ploiești, Cătălin Ștefănescu, și din lotul căreia fac parte și jucătorii ploieșteni Adrian Movileanu și Andrei Damian, precum și fostul campion cu CSU Asesoft, Andrei Căpușan, are o linie de clasament ce cuprinde patru victorii și o singură înfrângere, fiind ca și calificată la turneul semifinal. Meciul CS Cuza Sport Brăila – CSU Ploiești se va desfășura duminică, de la ora 16:00, în Sala Polivalentă “Danubius”.