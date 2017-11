Lausanne UC – Tricolorul LMV Ploieşti 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)

Petre Apostol

Sala: Dorigny, Lausanne (Elveţia); specatori 750.

Lausanne: Adrien Prevel 15 puncte – 14/21 în atac (67%), 1 blocaj; 60% recepţie pozitivă/33% perfectă (15 recepţii), Andrew Benesh 7p – 4/6 (67%), 3 blocaje, Jonas Kvalen 11p – 9/21 (43%), 2 blocaje, Nick Del Bianco 15p – 13/26 (50%), 1 blocaj, 1 as; 46% rec. poz./31% perf. (13 rec.), Vadzim Pranko 5p – 3/5 (60%), 1 blocaj, 1 as, Julien Carrel 4p – 2/5 (40%), 1 blocaj, 1 as – Dennis Del Valle Villalobos 85% rec. poz./60% perf. (20 rec.); rezerve neutilizate Jonathan Kaeser, Arthur Sueur, Mathias Montavon, Reto Pfund, Karim Zerika.

Total echipă: 57 puncte – 45/84 în atac (54%), 9 blocaje, 3 aşi; 66% recepţie pozitivă/42% perfectă (50 recepţii); 6 erori în atac, 11 erori la serviciu (74 servicii).

Antrenori: Massimiliano Giaccardi, Nicolas Baldy, Pierre Berger.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 5 puncte – 5/11 în atac (45%); 50% recepţie pozitivă/25% perfectă (12 recepţii), Nikita Stulenkov 3p – 2/8 (25%), 1 blocaj, Laurenţiu Lică 12p – 10/25 (40%), 2 blocaje, Bogdan Olteanu 8p – 8/15 (53%); 23% rec. poz./15% perf. (13 rec.), Pavel Dushkov 7p – 5/11 (45%), 2 blocaje, Cristian Bartha 2p – ½ (50%), 1 blocaj – Philipp Kroiss 68% rec. poz./36% perf. (25 rec.); au mai intrat Aleksandar Milivojevic 5p – 5/9 (56%); 67% rec. poz./25% perf. (12 rec.), Alexander Kullo, Jose Carrasco; rezerve neutilizate Ovidiu Darlaczi, Mădălin Marinescu.

Total echipă: 42 puncte – 36/81 în atac (44%), 6 blocaje; 56% recepţie pozitivă/29% perfectă (63 recepţii); 5 erori în atac, 3 erori la recepţie, 13 erori la serviciu (63 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Mamdouh Baklouti (Franţa), Ismail Yildirim (Turcia).

Asemenea debutului în campionat, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti a avut parte de un duş rece şi în startul CEV Challenge Cup, miercuri seară. Dar, spre deosebire de un campionat care se desfăşoară pe etape şi unde se poate schimba situaţia chiar şi în a doua parte a sezonului, în cea de-a treia competiţie europeană ca valoare nu mai există decât un singur meci pentru a continua aventura la nivel internaţional pentru formaţia prahoveană.

Deşi porneau ca favoriţi, cu toate că evoluau pe terenul celor de la Lausanne UC (Elveţia), Olteanu şi compania au fost depăşiţi la toate capitolele în manşa tur a ultimei runde de calificare în CEV Challenge Cup. Totuşi, pozitiv pentru echipa antrenată de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu poate fi considerat faptul că în toate seturile disputate a fost aproape de adversară, ceea ce oferă speranţe în vederea returului, în care are nevoie de o victorie cu 3:0 sau 3:1 pentru a trimite confruntarea în „setul de aur”.

În setul inaugural al meciului din Elveţia, Tricolorul LMV a avut iniţiativa în prima parte, conducând în dese rânduri la două puncte. Ploieştenii s-au desprins chiar şi la trei lungimi, scor 11:8, însă echipa antrenată de italianul Massimiliano Giaccardi a întors rezultatul, preluând pentru prima dată conducerea la scorul de 16:15. Apoi, elveţienii s-au menţinut în avantaj şi au închis actul cu trei puncte la rând, scor 25:21.

În setul secund a fost rândul gazdelor să se afle la conducere în prima parte, desprinzându-se cel mult la două puncte, scor 7:5, respectiv 8:6. Din acel moment, ploieştenii au întors rezultatul, după un parţial de 7:3. Dar, Lausanne UC a răspuns prin trei puncte la rând, pentru a se desprinde, apoi, la 22:18, în urma unui parţial de 6:2. Tricolorul LMV nu a putut stăvăli ofensiva gazdelor, iar echipa elveţiană şi-a adjudecat şi al doilea set, scor 25:19.

În actul al treilea, elevii antrenorilor Stancu şi Marinescu păreau să fi găsit soluţiile pentru a neutraliza jocul elveţienilor, distanţându-se la scorul de 5:2. Dar, a fost doar o răbufnire spontană, Lausanne UC revenind în control, după un parţial de 10:4. Ploieştenii au reuşit, în cele din urmă, să restabilească egalitatea, scor 16:16, însă gazdele au gestionat, o dată în plus, foarte bine secvenţele din finalul setului, închizând actul prin două puncte la rând, scor 25:22.

De menţionat că Tricolorul LMV a avut probleme pe postul de centru, Julian Bissette, din Santa Lucia, neputând ajunge în Elveţia, din cauza vizei sale (o bilă neagră pentru oficialii clubului), iar Nikita Stulenkov, liderul campionatului României pe acest post, nu a evoluat la capacitate maximă din cauza unei uşoare accidentări la antrenament.

Trebuie, însă, punctat faptul că ploieştenii au suferit la capitole la care în Divizia A1 stau foarte bine. În vreme ce în campionat sunt lideri la aşi, în meciul din Elveţia nu au reuşit nici măcar unul, iar recepţia a fost departe de ceea ce au arătat până acum jucătorii echipei prahovene în competiţia naţională. În plus, Tricolorul LMV nu a reuşit decât cinci puncte de break în tot meciul, dintre care trei realizate de Lică, spre deosebire de cele 21 ale adversarilor (Prevel şi Del Bianco, fiecare cu câte şapte).

Meciul retur este programat miercuri, 29 noiembrie, de la ora 18:00, în Sala „Olimpia”.