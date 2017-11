Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, ieri, la DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunoştinţă instituirea sechestrului în dosarul Tel Drum, în care a fost pus sub învinuire pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, anunta Mediafax. Dragnea nu a făcut declaraţii la sediul DNA, fiind condus cu dificultate de jandarmi până la uşa direcţiei anticorupţie. Marian Neacşu, secretarul general al PSD, a fost, alături de alte persoane pentru a-i fi alături liderului partidului. Neacşu a precizat că orice persoană chemată la un for represiv ca DNA are nevoie de susţinere. Preşedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost întâmpinat de susţinători, care l-au aplaudat, dar şi de contestatari care l-au huiduit şi i-au cerut demisia. Liderul social-democrat a plecat după 30 de minute, în aceeaşi atmosferă încinsă din faţa sediului DNA.

La faţa locului au fost aproximativ 20 de jandarmi, trimişi pentru asigurarea măsurilor de ordine. DNA anunţă că a instituit un sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în conformitate cu art. 249 C. proc. pen. şi art. 20 din Legea 78/2000, au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de Dragnea Nicolae-Liviu, preşedintele al Consiliului Judeţean Teleorman la data faptelor – sechestru asigurător şi poprire asigurătorie până la concurenţa sumei de 127.547.366,34 lei asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de către terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie”, transmit procurorii într-un comunicat de presă. De asemenea, s-a pus sechestru şi pe bunurile lui Florea Neda, reprezentant al Tel Drum, „până la concurenţa sumei de 31.343.799,19 lei asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deţinute, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de dividende”.

În ceea ce îl priveşte pe Mugur Băţăuş, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman la data faptelor, s-a dispus sechestru asigurător până la concurenţa sumei de 127.547.366,34 lei, iar pe numele unui alt funcţionar, Victor Piperea, până la 63.999.908,88 de lei.

Marin Predescu, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, la data faptelor, are sechestru până la concurenţa sumei de 32.203.658,27 lei.