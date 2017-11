Fl. Tănăsescu

Da, cuvintele lui Winston Churchill – “Niciodată atât de mulți nu au datorat atât de mult atâtor de puțini“ – au făcut, fac și, cu siguranță, vor face istorie câtă vreme există oameni care își riscă viața pentru a o salva pe a semenilor, care intră în foc pentru a scoate chiar și o păpușă după care plânge un copil…

Da, mai există speranță în țara asta, câtă vreme, ei, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino” au intervenit ca la carte în seara zilei de 31 octombrie a.c., atunci când un vagon încărcat cu nitrat de amoniu era pe punctul de a bubui, dacă nu interveneau ei, pompierii și celelalte forțe din județ – Jandarmeria, Garda de Mediu, Poliția, ITM.

”Nu m-am gândit, pe toată durata intervenției, decât că totul trebuie să se termine cu bine. Încercam și am reușit să mă coordonez cât mai bine cu colegii mei, fiindcă mi-am dat seama că pericolul de explozie era imens. Și, poate a fost bine că nu m-am gândit nicio clipă la cei dragi, rămași acasă, care urmăreau la televizor, cu sufletul la gură, ce se întâmplă la Breaza”, ne spunea unul dintre cei 11 pompieri premiați, ieri, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ (“Casa Albă“) cu “Diploma de Excelență”, din partea Instituției Prefectului Prahova și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” Prahova, pentru modul în care au reușit să gestioneze situația critică din ultima seară a lunii octombrie.

La eveniment au participat reprezentanți ai tuturor structurilor angrenate în acțiunea de stingere de la Gara din Breaza, respectiv ISU Prahova, Inspectoratul de Jandarmi, SMURD – SAJ, ITM, Garda de Mediu, Instituţia Prefectului etc.

“Nu am realizat decât după ce am ajuns acasă pericolul prin care am trecut și prin care au trecut locuitorii din zonă. Încă de pe drum, plecând din Ploiești, am luat legătura cu toți comandanții structurilor de intervenție din județ și am decis evacuarea populației pe o rază de 800 de metri. A fost greu, au fost momente de tensiune care nu se pot exprima în cuvinte și, repet, abia după ce totul revenise la normal, abia după ce am ajuns acasă, am realizat prin ce grozăvie era să trecem”, a declarat presei prefectul județului, Mădălina Lupea.

Sublocotenentul Raluca Vasiloaie a fost singura femeie dintre cei 11 pompieri care au primit, ieri, “Diploma de Excelență”, 10 dintre ei urmând să fie avansați în grad. “Eram conștientă că prin mass- media pot avertiza populația. Mi-a fost, într-adevăr, greu să mă joc cu cuvintele atunci când transmiteam informațiile. Pe de o parte, era teama de a nu induce panică, iar pe de alta – teama de a nu spune adevărul. Am căutat să găsesc un echilibru între ceea ce aflam că se întâmplă la Breaza și modul în care trebuie prezentată situația”, ne-a spus sublocotenentul Raluca Vasiloaie.

Și directorul SC Conpet SA Ploiești, Liviu Ilași, i-a felicitat, ieri, pe pompierii prahoveni: ”Remarc faptul că în această sală (n.n. – Sala de 200 de locuri) încape mai multă emoție decât atunci când ei, salvatorii se află în tranșee, în lupta cu focul. Vă felicit pentru profesionalismul de care ați dat dovadă într-o situație extrem de critică ”. Iar din partea Conpet SA, directorul Liviu Ilași a împărțit cadouri celor 11 premiați cu diplome.

Da, ieri, la sediul Palatului Administrativ au fost momente festive. Era liniște în județ, nu se instituise cod roșu, nu se auzea nicio sirenă de-a pompierilor. Era prezent chiar și comandantul ISU Prahova, Mihai Drăgan, care a fost foarte “zgârcit” la vorbă cu presa, insistând să luăm declarații colegilor săi, care și-au riscat viața în seara zilei de 31 octombrie. Scump la vorbă a fost și șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, colonelul Liviu Coman, după cum, nici șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Eduard Mirițescu, nu a spus prea multe cuvinte.

“DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ/ Pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenția din 31 octombrie 2017, precum și pentru devotament și eforturi susținute în folosul celor aflați la nevoie”. De 11 ori DIPLOME DE EXCELENȚĂ pentru tot atâtea nume aflate în linia întâi, în ultima seară a lunii octombrie, la Breaza: lt. col. Vicențiu Năstase, cpt. Florin Chivu, slt. Raluca Vasiloaie, plt. adj. Cristinel Tudor, plt. maj. Constantin Bădiceanu, plt. maj. Cătălin Ștefan, plt. maj. Mircea Comșa, plt. maj. Mihai Constantinescu, plt. maj. Adrian Croitoru, plt. maj. Dragoș Hodoiu, sg. maj. Claudiu Sevastița.

Da, niciodată, atât de mulți prahoveni nu au datorat atât de mult atâtor de puțini pompieri…