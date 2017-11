Deputaţii USR vor să facă primul „filibuster” în Parlamentul României, o procedură prin care se tergiversează adoptarea unei legi prin dezbateri interminabile. Deputatul Caudiu Năsui (foto) susţine că USR a depus 5.000 de amendamente împotriva legii Split TVA. „Adică 821 de pagini de amendamente care vor trebui citite, dezbătute şi votate în comisie şi în plen. Nu putem să-i oprim, dar putem măcar să le facem viaţa mai grea atunci când ei ne fură şansa unei vieţi normale în ţara noastră”, spune parlamentarul. „Marţi, pe ordinea de zi a comisiei pentru buget, finanţe şi bănci vine legea privind Split TVA. Am depus 5.000 de amendamente împotrivă. Adică 821 de pagini de amendamente care vor trebui citite, dezbătute şi votate în comisie şi în plen. În premieră pentru parlamentarismul român, încercăm să facem primul «filibuster» pe o temă extrem de importantă pentru întreaga economie română”, a scris deputatul USR Claudiu Năsui pe Facebook.

«Filibuster» este o procedură cu rădăcini antice, dar foarte populară în special în SUA. Procedura vizează tergiversarea şi întârzierea adoptării unei legi prin dezbateri foarte lungi, prin discursuri care nu se mai termină sau prin amendarea procesului cu orice motiv. Deputatul USR susţine că partidul a ales calea unui „filibuster” împotriva legii TVA Split pentru a combate majoritatea PSD-ALDE cu aceeaşi monedă a „procedurii” invocate în dese rânduri în lucrările legislativului. „De când am ajuns în Parlament, PSD-ALDE ne tot şicanează cu faimoasa „procedură”. De 27 de ani de când sunt ei în politică au avut timp să se specializeze pe procedura parlamentară. Ba că nu am semnat unde trebuie, ba că am stat prea mult, ba că am stat prea puţin. Iar ei lucrează la virgulă când vine vorba să-şi urmărească interesul. Unii dintre ei chiar au scris procedurile şi regulamentele pe care acum ni le impun”, susţine Năsui. Parlamentarul USR susţine că procedura numită „filibuster” e folosită ca o armă a minorităţii pentru a combate abuzurile majorităţii. Parlamentarul USR susţine că partidul său doreşte retragerea legii TVA Split întrucât economia românească este deja sufocată de birocraţie.