Astăzi, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești organizează, începând cu ora 19.00, un concert simfonic dedicat Zilei Naţionale a României. „Mi-am slujit ţara cu armele mele: pana, vioara şi bagheta”. Acestea sunt cuvintele marelui muzician român George Enescu, a căror esenţă îi defineşte şi pe ceilalţi compozitori ai lucrărilor din programul acestei seri: Marţian Negrea, Ciprian Porumbescu, Constantin Dimitrescu şi Grigoraş Dinicu, care au ales să-şi manifeste patriotismul prin muzică. Aceştia au prelucrat generosul fond folcloric românesc, cu rădăcini în miturile dacice, inspiraţie ortodoxă şi influenţe balcanice, dând viaţă unor opere de mare valoare.

O parte dintre acestea se regăsesc în programul concertului simfonic din această seară: Rapsodia Română nr.1 – M. Negrea, Balada pentru vioară și orchestră – C. Porumbescu, Dans Țărănesc – C. Dimitrescu, Balada pentru vioară și orchestră și Rapsodiile Române nr.1 și nr.2 – G. Enescu, precum și Hora Staccato – G. Dinicu și Ciocârlia – aranjament pentru nai și orchestră de coarde – Gheorghe Zamfir. Toate aceste lucrări excepționale vor încânta publicul în interpretarea soliştilor Cosmin Stoica, Romeo Văduva şi a orchestrei simfonice, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan.