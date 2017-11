Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 a decis, ieri, prin vot, să o reinvite pe Laura Codruţa Kovesi, procuror şef DNA, la audieri, ca urmare a deciziei CCR şi a publicării motivării acestei decizii în Monitorul Oficial, potrivit Mediafax. Reinvitarea acesteia a fost decisă cu 9 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” şi o abţinere. Propunerea de reinvitare care a fost supusă votului Comisiei a fost făcută de către deputatul PSD Liviu Pleşoianu, care a invocat elemente din decizia CCR, precum şi faptul că acest for, respectiv comisia de anchetă, a elaborat până acum doar un Raport parţial din cauza refuzului unor persoane de a se prezenta la audieri.

Deputatul PNL Cezar Preda s-a poziţionat împotriva reinvitării, precizând că există suficiente elemente şi înscrisuri pentru a trage concluzii. Preşedintele Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009, deputatul PSD Oana Florea, a precizat, ieri, că îi va transmite procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, invitaţia de a se prezenta miercuri dimineaţa pentru a fi audiată de acest for parlamentar.

„În principiu, având în vedere că audierea domnului Videanu este deja stabilită pentru miercuri dimineaţă, cred că tot miercuri dimineaţă, în jurul orei 9-9.30, vom face această invitaţie (pentru Kovesi, n.r.)”, a spus Florea.

Întrebată ce se va întâmpla dacă şi de această dată Kovesi va refuza prezenţa la audieri, aşa cum a făcut de patru ori până în prezent, Florea a răspuns: „Nu am idei preconcepute, ne facem datoria în continuare. Este decizia dânsei dacă vine sau nu”.

„Din păcate, România a inclus în Constituţie, după modelul altor state, posibilitatea de a avea comisii speciale de anchetă, dar nu a înţeles pe deplin importanţa acestor comisii şi greutatea lor. În acest fel, noi nu avem o lege specială, astfel încât, pe parcursul celor câteva luni de comisie, am recurs la patru – iată a patra decizie a CCR – pentru a fixa un cadru legislativ atât de necesar funcţionării noastre”, a spus Florea.

Ea a subliniat că CCR statuează, în ultima decizie, obligativitatea oricărei persoane care deţine o funcţie publică de a veni la Parlament în virtutea principiului colaborării loiale şi în virtutea bunei credinţe pentru a lămuri aspecte şi evenimente semnificative din viaţa societăţii.