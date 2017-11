V. Stoica

Pompierii militari ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-au luptat din greu cu inamicul numărul unu al serii de marți, 31 octombrie – azotatul de amoniu aprins într-un vagon al unui tren de marfă plin-ochi cu această substanță cu potențial exploziv. O posibilă catastrofă a fost evitată, astfel, datorită intervenției pompierilor militari prahoveni, un accident care ar fi ras de pe fața pâmântului o bună bucată a orașului Breaza și împrejurimile acestuia!

Până ieri dimineață, nu s-a știut însă foarte exact cine a semnalat apariția acelui fuior de fum care ieșea din vagonul plin cu saci încărcați cu azotat de amoniu care a străbătut practic o mare parte din țară până să fie oprit în apropierea haltei de mișcare Breaza. CFR Infrastructură a devoalat identitatea angajatului care a sesizat că este ceva în neregulă cu încărcătura din vagonul care fumega: prahoveanul Ilie Șerban (49 de ani), din Poiana Câmpina, impiegat de mișcare la Stația CFR Comarnic, unde lucrează neîntrerupt de 22 de ani, aşa cum a declarat ieri pentru ziarul Prahova.

Tot CFR Infrastructură a dat publicității o declarație a prahoveanului care poate fi considerat eroul zilei de 31 octombrie 2017 deşi consideră că şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu: ”La trecerea trenului prin stația Comarnic am observat o degajare de fum la un boghiu. Am luat imediat legătura cu mecanicul, prin stație, și i-am spus să oprească trenul! Garnitura s-a oprit între stațiile Comarnic și Câmpina, în apropiere de halta Breaza. După ce a verificat trenul, mecanicul mi-a confirmat degajarea de fum! Am pus imediat mâna pe telefon și am sunat la 112, apoi mi-am anunțat șefii ierarhici”.

Potrivit aceleiași surse, Ilie Șerban este impiegat de mișcare din anul 1992 și ar urma să fie premiat “pentru îndeplinirea cu maximă responsabilitate și la timp a sarcinilor de serviciu”. “Mă bucur că am putut evita un incident de cale ferată”, ne-a precizat, modest, Ilie Şerban.

“Pe întreaga rețea feroviară, aproximativ 4.800 de impiegați de mișcare vegheză permanent la siguranța feroviară. Impiegații de mișcare sunt o importantă resursă umană care organizează și coordonează circulaţia trenurilor prin staţiile de cale ferată, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în condiţii de siguranţă”, au mai precizat reprezentanții CFR Infrastructură.

Pagina de facebook a societății feroviare a fost luată cu asalt de persoanele care au comentat atât gestul, cât mai ales faptul că angajatorul se gândește să îl premieze pe impiegatul de mișcare Ilie Șerban.

“Felicitări, chiar a evitat o posibilă catastrofă. Aș da o bilă albă și celor care s-au sesizat și au ajuns la concluzia că fapta trebuie recompensată. Este o minune la calea ferată, că s-a gândit cineva să recompenseze profesionalismul” sau “Dacă nu era mediatizat cazul, mi-e greu să cred că ar fi primit ceva colegul nostru. Felicitări colegu’! Au fost situații când idm (n.n. – impiegatul de mișcare) a observat arcuri rupte la vagoane încărcate cu mărfuri periculoase și nici măcar mulțumiri nu au primit!” sunt doar două dintre aceste reacții ale cititorilor la anunțul făcut de CFR Infrastructură.