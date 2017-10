Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, la începutul acestei săptămâni, după şedinţa coaliţiei desfăşurată la Vila Lac, că s-a discutat despre plafonarea cheltuielilor generale ale statului deoarece este nevoie de bani pentru investiţiile de anul viitor. ”Am discutat despre necesitatea plafonării cheltuielilor generale ale statului. Da, este posibil să facem şi unele reduceri de cheltuieli, dar nu în sensul în care a fost evocat, nu vor exista concedieri. Am văzut titluri de acest gen care mi se par nişte enormităţi, nişte bazaconii. Nu s-a discutat despre aşa ceva”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu. El a afirmat că plafonarea se impune pentru că Guvernul are nevoie de bani pentru investiţiile preconizate în cursul anului viitor.

”Cred că este necesar să punem un plafon la cheltuielile materiale pentru că avem nevoie de bani şi avem nevoie de bani pentru investiţii şi una dintre priorităţile pe care am discutat-o, de principiu, din bugetul pe anul viitor, va fi alocarea fondurilor pentru realizarea de investiţii în diverse domenii. Nu numai infrastructură. Avem nevoie de investiţii şi în sănătate, şi în educaţie care să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor”, a mai spus Tăriceanu.