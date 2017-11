Potrivit raportului anual de ţară al agenţiei de evaluare financiară Moody’s, creşterea rapidă a salariilor pune în pericol competitivitatea economică a României şi amplifică deficitul de cont curent. Moody’s recomandă României să ţină sub control cheltuielile guvernamentale, să crească absorbţia fondurilor europene şi să întărească guvernanța la companiile de stat. „Cu toate că România a trecut printr-o consolidare fiscală, politica expansionistă din ultima perioadă a erodat beneficiile aduse de consolidarea care a avut loc după criza financiară mondială. În acelaşi timp, politica macroeconomică prociclică a dus la majorarea rapidă a salariilor, punând în pericol competitivitatea economică şi amplificând deficitul de cont curent”, a afirmat Daniela Re Fraschini, vicepreşedinte adjunct la Moody’s şi autoare a raportului. S-a menționat că România a făcut progrese reale în corectarea dezechilibrelor macroeconomice, creând condiţiile pentru o creştere economică solidă, dar, cu toate acestea, progresele obținute ar putea fi erodate pe termen mediu.

Astfel, Moody’s se aşteaptă ca stimulii fiscali să contribuie la o creştere economică solidă pe termen mediu, dar este improbabil ca aceasta să fie sustenabilă. Factorii care vor alimenta creşterile economice, conduse de consumul privat, vor rămâne probabil neschimbate, în condiţiile continuării politicii fiscale expansioniste în 2017-2018. Totuşi, Moody’s anticipează o încetinirea a consumului privat, odată cu atenuarea impactului măsurilor de stimulare fiscală. În plus, reformele structurale limitate, vulnerabilităţile rămase la nivel instituţional şi politicile economice care împiedică investiţiile private mai mari continuă să constrângă potenţialul de creştere pe termen lung al României, se arătă în raport. Situaţia finanţelor publice a continuat să se deterioreze în 2017, iar Moody’s anticipează ca această tendinţă va continua în 2018. Asta din cauza măsurilor fiscale şi bugetare adoptate în perioada 2015-2016 în cadrul noului Cod Fiscal, inclusiv o nouă reducere a TVA, de la 20% la 19%, şi a măsurilor legislative adoptate de guvernul PSD de la începutul lui 2017. Moody’s se aşteaptă ca deficitul bugetar să rămână la 3% din PIB în acest an şi să depăşească acest nivel în 2018. Creşterea economică solidă a contribuit la scăderea uşoară a raportului între datoria publică şi PIB de la circa 38% la 37,6% în 2016. În perioada 2017-2018, Moody’s

prognozează că acest raport va rămâne aproape constant, fiind susţinut de accelerarea inflaţiei şi creşterea economică puternică.