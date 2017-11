V. Stoica

Deși se vorbea despre întreruperea prestării serviciului de transport public de călători chiar în ziua în care președintele Klaus Iohannis a descins cu trenul la Ploiești pentru a arăta că știe să-și cumpere bilet, sindicaliștii din societatea Transport Călători Express au amenințat cu întreruperea circulației tramvaielor, a troleelor și a autobuzelor de 1 Decembrie. Lucrurile s-au precipitat însă chiar de aseară, când a fost întreruptă circulația mijloacelor de transport în comun pe toate traseele, printr-o grevă spontană declanșată de angajații societății de transport public.

Pe de altă parte, chiar și Ziua Națională a României ar putea fi “umbrită” la Ploiești de greva angajaților din TCE, după ce, ieri, consilierii locali nu au aprobat eșalonarea la plată a datoriei de 5,6 milioane de lei pe care societatea de transport public o are de returnat către Primăria Ploiești în urma unei decizii a Camerei de Conturi Prahova. Dilema pe care au avut-o aleșii ploieștenilor referitoare la competența Consiliului Local Ploiești privind aprobarea eșalonării la plată a avut o concluzie abia după zeci de minute de discuții divergente: nici nu se ia act, nici nu se aprobă. Așadar, fiind considerat un litigiu între două părți – TCE și Primăria Ploiești – problema ar fi trebuit tranșată într-un alt fel, respectiv prin asumarea răspunderii Executivului local pentru eșalonarea de către societatea de transport a plății sumei de 5,6 milioane de lei proveniți din subvenții.

“Putem lua act de eșalonare după ce aceasta se produce”, au afirmat reprezentanții PSD, în susținerea refuzului de a da verde acestei eșalonări prin hotărâre locală. Pe de altă parte, însă, TCE are de încasat circa șase milioane de lei de la Primăria Ploiești, ceea ce ar însemna că, în ambele situații, tot societatea de transport are de pierdut. Și, implicit, ploieștenii, care nu vor mai avea cu ce să circule dacă transportul în comun nu va mai funcționa din lipsă acută de fonduri.