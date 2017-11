V. Stoica

Șapte persoane, patru adulți și trei copii, din comuna prahoveană Gorgota, satul Crivina, trăiesc într-o cocioabă cu o singură cameră, după ce locuința lor a luat foc în urmă cu aproximativ trei luni, flăcările distrugând în totalitate orice urmă de mobilier, chiar și actele lor de identitate. Incendiul care le-a mistuit locuința a fost provocat de o sobă pe lemne pe care găteau mâncarea, din cauza supraîncălzirii coșului de fum.

Sărăcia este cuvântul de ordine în familia Vasilicăi Ion, din satul Crivina, pentru că unicul venit este al singurului adult dintre cei patru care are un loc de muncă, tatăl celor trei copii minori, care, în ciuda greutăţilor, nu au abandonat şcoala. Tocmai de aceea, deși au avut sprijinul locuitorilor comunei și al Consiliului Local Gorgota, cele șapte suflete mai au nevoie de ajutor pentru finalizarea unei locuințe ridicate din banii strânși din comună.

Nicolae Ionuț Dumitru, primarul comunei Gorgota, spune că orice ajutor este binevenit, pentru că oamenii au rămas și fără acoperiș deasupra capului, dar și fără haine, fără obiecte personale, chiar și fără acte de identitate în urma incendiului care i-a lăsat pe drumuri. Acum, după ce s-a încropit o sumă de bani pentru ajutorarea celor șapte locuitori ai satului Crivina, s-a ridicat o căsuță construită până la acoperiș. “Însă mai trebuie multe pentru ca această casă să fie locuibilă”, spune primarul Dumitru, cu speranța ca apelul său să fie auzit de oameni cu suflet mare, care să ajute o familie aflată în nevoie.

“Deși speram să terminăm de construit locuința până la venirea anotimpului rece, nu am reușit. Din cei aproximativ 6.000 de lei strânși de consilierii locali de prin satele comunei Gorgota, la care s-au adăugat 6.000 de lei alocați de Primărie și Consiliul Local printr-un ajutor de urgență și alți 6.000 de lei oferiți de o persoană din comuna noastră care a dorit să își păstreze anonimatul, am reușit să facem fundația, să ridicăm pereții și, în urmă cu aproximativ două săptămâni, să turnăm și placa.Ne-ar mai trebui bani pentru acoperiș, ferestre și dușumele, pentru ca dorința noastră, a tuturor celor care am contribuit financiar și, de ce nu, sufletește, de a oferi o locuință nouă acestei familii necăjite, să se îndeplinească. În acest sens, fac un apel la inimoșii mei concetățeni, să mai ofere din puținul pe care îl au, astfel ca această familie să își poată petrece sărbătorile de iarnă, poate cele mai frumoase sărbători din an, în casă nouă”, spune primarul comunei Gorgota, în apelul lansat pe Facebook.

Numerele de telefon la care pot suna persoanele care doresc să le vină în sprijin celor șapte membri ai familiei Ion sunt cele ale Primăriei Gorgota: 0244/474041 sau 0244/474511. Le vor fi de folos atât banii care vor fi utilizați pentru achiziționarea materialelor necesare pentru finalizarea construcției, cât și alimente sau îmbrăcăminte.