Programare telefonică la medicul de familie.

– Bună ziua, mă simt foarte rău, am febră, ameţeli. Vă rog o programare.

– De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.

– Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.

– De acord, v-am notat la ora 11.

O doamnă, foarte, foarte fiţoasă, care locuia într-un cartier de lux, merge cu un Porsche Cayenne la medicul său. Intră în biroul medicului şi strigă:

– Doctore, e groaznic, am fost înţepată de o viespe.

– Haideţi doamnă, calm, spune medicul, probabil nu e mare lucru…

– Dar, doctore, tu nu-ţi dai seama, este extrem de … cum să spun… este îngrozitor de jenant, ştii…

– Dacă mi-aţi spune întâi unde aţi fost muşcată…?

– Aaaa, asta nu! În niciun caz!

– Dar sunt doctor, puteţi să-mi spuneţi!

– Nu, pentru că trataţi toate prietenele mele şi dacă ar afla viaţa mea socială ar fi distrusă…

– Dar eu respect secretul profesional, nu voi spune nimănui, ziceţi!

Atunci doamna se apropie de doctor, se asigură că nu mai e nimeni în cameră şi-i şopteşte:

– Într-un magazin cu reduceri, de la periferie…

Meci de K1

Înaintea ultimei reprize a unui meci de K1, unul dintre luptători merge la colţul său şi îşi întreabă antrenorul:

– Cum stau?

– Dacă reuşeşti să-l omori acum, faceţi egal!

Ardeleanul şi porcul

Într-o zi de luni, un ardelean merge cu porcul în târg pentru a-l vinde. La un moment dat se apropie un domn mai bine îmbrăcat, la costum, cravată… şi-i spune omului:

– De vânzare porcu’ ?

– De vânzare !

– Da’… ce porc fain !

– Da, e fain !

– Dar ce-i daţi să mănânce ?

– Păi… resturi… ce rămâne de la noi dăm la porc.

– În cazul ăsta, daţi-mi voie să mă legitimez: sunt de la Protecţia Consumatorului. Cum puteţi să-i daţi porcului să mănânce resturi ? Dacă se îmbolnăvesc consumatorii ? Un milion de lei amendă !

A doua săptămână, iar vine ardeleanul cu porcul în târg. De el se apropie un alt domn bine îmbrăcat, care-l întreabă:

– De vânzare porcu’ ?

Ardeleanul, mai nervos puţin:

– De vânzare…

– Da’… ce porc fain!

– Da, e fain….

– Nici nu miroase a porc !

– Da…

– Dar ce-i daţi să mănânce ?

– Păi… pizza, cartofi prăjiţi, cola… ce mâncăm noi îi dăm şi la porc.

– Da? În acest caz, daţi-mi voie să mă legitimez: sunt de la Protecţia Copilului. Ştiţi câţi copii din lume mor de foame ? Şi dv. îi daţi porcului pizza şi cola ? Un milion de lei amendă !

A treia săptămână, iar vine omul nostru în târg cu porcul. Şi acum vine la el un domn bine îmbrăcat, la costum şi cravată:

– De vânzare porcu’ ?

Ardeleanul, şi mai nervos :

– De vânzare…

– Da’, ce porc fain !

– Da, fain…

– Da’… ce-i daţi să mănânce ?

– Nu ştiu.

– Cum, nu ştiţi ce mănâncă porcul dvs.?!?

– Nu ştiu, dom’le ! Eu în fiecare dimineaţă îi pun o sută de mii în troacă şi el îşi cumpără ce vrea el !!!

Doi alpinişti la marginea unei prăpastii.

Zice unul:

– Aici a picat ghidul nostru anul trecut!

Celălalt, scandalizat:

– Şi asta spui tu aşa de liniştit?

– Păi ce, era deja destul de vechi şi avea şi câteva pagini rupte!

Contrabandă

Ion, pe bicicletă, cu doi saci mari pe spate, dă să treacă graniţa în Republica Moldova.

Vameşul îl opreşte şi-l întreabă:

– Ia stai, bă! Ce ai în saci?

– Nisip, bre!…

– Păi, ia să vedem noi!…

Vameşul îi taie sacii, şi – ce să vezi – nisip!…

Totuşi, vameşul îl ţine pe Ion peste noapte şi trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic altceva decât nisip. În fine, lui Ion i se dau alţi doi saci noi, plini cu nisip şi apoi este eliberat. După două zile, Ion revine în vamă -pe bicicletă – cu alţi doi saci pe spate. Vameşul îl opreşte iar şi-l caută în saci… Şi, ce găseşte? Desigur, nisip!…

Povestea se repetă până când, într-o bună zi, vameşul se întâlneşte cu Ion într-o cârciumă din Iaşi şi, curios foc, se apropie de el şi îl întreabă:

– Auzi, sunt absolut sigur că tu faci contrabandă cu ceva!… Da’ nu ştiu cu ce şi nu mai pot să dorm noaptea de gândul ăsta!… Aşa că, te implor, ia zi-mi, că nu spun la nimeni: „Cu ce faci, mă, contrabandă?!?”.

După ce mai dă pe gât un păhărel de ţuică, Ion îi răspunde sec:

– Cu biciclete!

Problemele din cuplu

Întrebare la Radio Erevan despre problemele din cuplu:

– Este posibil ca prostia să fie motivul divorţului?

– Este posibil, dar, de cele mai multe ori, prostia este motivul căsătoriei!

Un nebun înarmat cu un ciocan izbeşte cu toată puterea în zid. Doctorul îl vede şi îi spune:

– Degeaba te chinui! E beton armat, n-ai să poţi găuri peretele!

– Nu vreau să-l găuresc, vreau să-i fac doar un cucui…

– Care fluviu e mai lung: Prut sau Mississippi?

– Mississipi.

– Bravo, măi Ionele. Cu cât este mai lung?

– Cu şapte litere.

Copilul:

– Tată, trebuie să mergi la şcoală să vorbeşti cu diriginta.

Tatăl:

– De ce, ce-ai mai făcut?

Copilul:

– Păi, nimic, doar am întrebat: “La ce capăt?”

– Cum aşa?

– Păi la ora de mate, profesoara, cu o riglă în mână, a venit şi a îndreptat rigla spre mine spunând: “La capătul acestei rigle este o persoană cu o minte înceată”… La care eu doar am întrebat: “La ce capăt?”

La psihiatru:

– Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată?

– La început am făcut cerul şi pământul… După aceea am început să am probleme…

Nevastă-mea răsfoia aseară o carte despre

transcendenţă.

La un moment dat îşi ridică ochii şi-mi zice:

– Dragă, ia fii atent ce scrie aici… Cică mulţi oameni ar fi putut fi animale într-o viaţă anterioară, sau invers. Ce crezi, oare eu ce-aş fi putut fi într-o viaţă anterioară?

– Ştiu şi eu?…i-am răspuns absent. Femeie?

Şedinţa de excludere a tovarăşului Ion din Partid.

Ia cuvântul tovarăşul prim-secretar şi spune:

– Tovarăşul Ion este un leneş, nu munceşte, este recalcitrant, se ceartă cu toţi colegii, îşi terorizează familia, îşi terorizează vecinii, bea, fură, deci propun excluderea din Partid a tovarăşului Bulă.

– Tovarăşul Ion, dacă aveţi ceva de spus, luaţi vă rog cuvântul.

Se ridică tovarăşul Ion şi spune:

– Tovarăşe prim-secretar, citiţi vă rog caracterizarea mea la primirea în partid.

Sigur, i se îndeplineşte dorinţa.

Tovarăşul Ion este un bun meseriaş, foarte harnic, foarte bun coleg de muncă, exemplu de comportament în familie, în comunitate, cinstit, corect, vertical etc.

După terminarea caracterizării, spune Ion:

– Ei, vedeţi, tovarăşi, ce a făcut Partidul din mine?

– Bă, sunt cel mai fericit.

Astăzi mi-am cumpărat noul iPhone 6+.

Are un ecran de 5.5 inch, procesor iPhone dual core SGS5 2.5 GHZ Quad Core, memorie RAM iphone 1 GB RAM SGS5 3 GB RAN, camera foto iPhone 8 MP SGS5 16 MP.

E belea, jur.

În fine, știe cineva un croitor bun care poate să-mi mărească buzunarele la toți pantalonii?

Doi ardeleni erau într-un compartiment de tren.

Unul din ei se uită lung la piciorul de lemn al celuilalt.

După o vreme îl întreabă:

– Di fag îi?

– Noo, di stejar îi…

– D‘apăi no, îi binee.

– Cum să fie binee?!?

– Îi bine că n‘amorţăşte!

Când te cerţi cu iubita ai doar două variante pentru a încheia disputa:

– Ori recunoşti că ai greşit.

– Ori te prefaci mort.

Schimbare de nume

Un ardelean vrea să-şi schimbe numele.

A ajuns la primărie şi a fost întrebat:

– Cum te cheamă?

– Rahat Ion!

– Mda… urât nume! Şi cum aţi vrea să vă cheme?

– Rahat Vasile.