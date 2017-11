Câţiva ţărani participă la o şedinţă, la primăria din sat.

Primarul:

– Trebuie să modernizăm acest sat! Aştept propuneri de proiecte noi.

Un ţăran:

– Multe bodegi!

Altul:

– Multe crâşme!

Altul:

– Multe berării!

Altul:

– Multe baruri!

Primarul:

– Beţivanilor, numai la asta vă e gândul!

Alt ţăran, mai retras:

– O bibliotecă!

Primarul:

– Bravo, Vasile! Vedeţi? În sfârşit, un om inteligent! Pentru ce vrei să facem bibliotecă ?

– Păi… să ne strângem toţi acolo să bem ceva!

Tăticule, ce este o ciocănitoare?

– O privighetoare după un an de la căsătorie.

Un cetăţean intră în măcelărie:

– Aveţi mânzat?

– Nu.

– Dar porc?

– Nu.

– Pui?

– Nu.

– Dar ce aveţi domnule?

– Avem deschis de la 6 la 16.

De altădată…

Învăţătoarea:

– Copii, spuneţi cum aplicaţi voi în familie directivele de partid pentru economisirea energiei electrice. Popescu:

– La noi acasă, mama pune mâncarea afară pe balcon şi nu mai foloseşte frigiderul.

– Bravo, Popescu!

– Eu când vin acasă de la şcoală, nu mai ies să mă joc, ci îmi fac lecţiile imediat, aşa că seara nu mai aprindem lumina.

– Bravo!

– Şi eu, şi eu, tovarăşa!

– Spune, Bulă!

– Noi seara ne uităm la televizor la programul bulgarilor şi aşa consumăm curentul lor.

La o şcoală din SUA, învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film ce tratează o temă de dragoste.

– Dintre un bărbat şi-un bărbat?, întreabă un elev.

– Nuuu!, răspunde grăbită învăţătoarea.

– Dintre o femeie şi-o femeie?, întreabă o elevă.

– Nuuu!, răspunde îngrijorată învăţătoarea.

– Dar atunci între cine?, întreabă nedumeriţi elevii.

– Între un bărbat şi-o femeie, răspunde învăţătoarea.

– Aaa, am înţeles!, zise un elev mai dezgheţat. Dvs vreţi să tratăm subiectul unui film istoric.

Examen de admitere

Examen de admitere într-un institut:

– Tinere, de ce ai hotărât să dai la facultatea noastră?

– Nu pune întrebări idioate, tată!

Eclipsă totală de luna

– Noaptea aceasta va fi un fenomen natural foarte interesant – o eclipsă totală de lună. Să nu uitaţi să vă uitaţi la ora nouă şi jumătate – spune profesoara.

Ionel, din ultima bancă, întreabă:

– Pe ce canal ?

La Universitate

Un tânăr negru sud-african se înscrie la Universitate.

Secretara îl întreabă:

– Ce ramură vă alegeţi?

Tânărul, nemulţumit profund:

– Dar nu pot să am şi eu o bancă, la fel ca toţi ceilalţi?

Vine Ion acasă mort de beat.

Intră în cameră la copil şi-l întreabă:

– Mai copile, ia spune tu lu’ tata, în ce clasă eşti tu?

– În a treia, mă tată, tu nu ştii?

– No, apăi, tu ştii să scrii după dictare?

– Ştiu tată, cum să nu!

– No, ia un caiet şi scrie: Ardealul îi al nost’!

Ia copilul un caiet şi scrie ce-i zice tatăl.

– No, mai scrie o dată: Ardealul îi al nost’!

Mai scrie copilul o dată.

Şi tot aşa până umple tot caietul cu „Ardealul îi al nost’ ”.

Ion, mulţumit, se întoarce la birt.

Copilul plângând o sună pe maică-sa.

– Mamă, mamă, eu aşa de beat nu l-am văzut pe tata în viaţa mea….

– Da’ ce-a păţit dragul mamei? L-a adus poliţia acasă?

– Nu, mama!

– Dar ce e cu el?… E în comă alcoolică?

– Nu, mama!

– Dar despre ce e vorba????

– Se crede ungur!!!

Gyuri lucra la o uzină din Ardeal, era absolvent de profesională, sculer matriţer şi prelucrător prin aşchiere.

Într-o zi îl cheamă directorul şi-i zice:

– Băi, Gyuri, trebuie să te dăm afară.

– Ioi, da de ce dat la mine afare?

– Băi, cum să-ţi explic, acum cu aderarea asta la normele UE nu mai merge ca altădată, managementul, IQ, nivelul profesional, standardele au crescut, pricepi? – Io nu înţelege.

– Bă, n-ai liceu, asta e!

– Face Gyuri liceul, no problem asta.

Merge Gyuri, dă la seral, termină liceul.

După un timp iar îl cheamă directorul, aceeaşi problemă, n-ai facultate.

Face Gyuri şi facultatea (la distanță).

Iar îl cheamă directorul.

– Akuma ce motiv mai este, ai fekut la Gyuri şi liceu şi facultate!

– Băi, uite care-i treaba, eşti ungur mă şi io nu suport ungurii la mine-n uzină, asta e !

– Asta no problem este, facem Gyuri român şi trecem la ortodoxie.

Bun, îl năşeşte directorul, îl botează Gheorghe.

După un timp, iar îl cheamă. Gyuri răspunde:

– Ai fekut la mine liceul, facultatea, ai fekut şi român, akuma ce mai este?

– Băi Gheo, uite cum stă treaba: au fost nişte comisari UE în inspecţie prin judeţ şi prefectul mi-a atras atenţia că dăm prea mulţi unguri afară, aşa că…. acum mai dau şi câte un român…

Un scoţian se uita, descumpănit, la soţia sa.

Scoţianul: – Dragă, când nu priveşti la nimic, scoate-ţi ochelarii, ca să nu-i uzezi!

La o coadă lungă de carne, un cetăţean nervos zice către vecinul său:

– Ţineţi-mi şi mie rând! Mă duc să-l omor pe Ceauşescu.

După o vreme se întoarce.

Cum îl vede, vecinul îl şi întreabă:

– Ei, cum a fost? L-ai omorât?

– Încă nu. Da’ mi-am lăsat şi acolo rând.

Un poliţist intră într-o agenţie CEC:

– Am o sumă depusă… Pot s-o scot?

– Desigur, îi răspunde funcţionara de la ghişeu.

După înmânarea banilor şi numărarea lor, poliţistul întreabă:

– Acum pot să-i depun înapoi?

– !??

– Am vrut doar să văd dacă sunt toţi.

Despre fericire

Două lucruri fac o femeie fericită:

-Te iubesc!

-Reducere 50%!

Azi în timp ce așteptam autobuzul în stație aud pe un țigan care îl sfătuia pe fiu-su:

-Bă, Pardailiane , să te speli dracului pe hoit când ajungem acasă …..

Ia uite, ce frumos, mă gândeam eu: un țigan care-l îndruma la igienă pe fiu-su ….după care aud continuarea :

……………că te miros oamenii când le intri în casă la furat !!!

Magnatul Itzik Strulberg vine într-o zi la bancă.

Când află cine a venit preşedintele băncii opreşte şedinţa de consiliu, care tocmai se desfăşura, ca să-l întâmpine cum se cuvine pe prosperul om de afaceri.

– Domnule Strulberg, este o onoare petru noi vizita dvs. Cu ce vă putem fi de folos ?

– Dragul meu, zice Strulberg, am venit la voi pentru a face un împrumut.

– Un împrumut ? Cum să nu ? Cam de ce sumă aţi avea nevoie ? 1 milion… 10 milioane ?

– O, nu, dragul meu. De 1 dolar !

– 1 dolar? Doar atât?

– Da, zice Strulberg. 1 dolar pe termen de o lună. Şi ca să dovedesc bonitatea voi depune drept gaj Rols-Royce-ul meu care are doar 3000 de km la bord. OK ?

– Domnule, dorinţa dvs. va fi lege pentru noi.

În fine, cheamă bankerul pe contabil, se face contractul, Strulberg lasă maşina drept garanţie şi pleacă.

După o lună se întoarce Strulberg la bancă.

– Domnule, iată că m-am prezentat la termen să-mi plătesc împrumutul şi să ridic maşina.

– Vă mulţumim domnule Strulberg şi vă asigur că maşina dvs a fost păstrată în cele mai bune condiţii în garajul băncii, fiind spălată de 2 ori pe zi şi lustruită.. Dar acum am şi eu o întrebare. De ce aţi avut nevoie de un dolar împrumut?

– Dragul meu, ştii ? A trebuit să merg o lună la Paris şi nu am găsit un loc de parcare mai ieftin şi mai bun decât la voi !!!

Facebook: Eu cunosc pe toată lumea!

Internet: Eu ştiu tot!

Youtube: Eu ştiu orice muzică şi întâmplare!

Google: Fără mine nu puteţi trăi!

Curentul: Să mori tu ?

Un marinar tânăr întreabă:

– Căpitane, de ce au nume de femei cele mai multe nave?

– Dacă ai şti cât de greu este să le conduci, nu ai mai pune aşa întrebări stupide!

Un ins trecea pe lângă un gard de după care se auzea:

„Cu verdele în sus, cu verdele în sus…”

Curios, trecătorul se suie pe gard să vadă ce se petrecea acolo; şi, ce să vezi, poliţiştii plantau brazi!