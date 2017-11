CSU Ploiești – Steaua II București, astăzi, ora 19:45

Bogdan Chitic

Revenită în circuitul Ligii 1 după ziua de pauză avută la finalul săptămânii trecute, în condițiile în care grupa din care face parte aliniază un număr impar de combatante, echipa Clubului Sportiv Universitar are parte de un nou joc pe teren propriu, împotriva unui alt nume greu din baschetul autohton. După ce, la debut, formația pregătită de profesorul Marian Hartman s-a confruntat cu “satelitul” lui Dinamo București, de această dată, în “Olimpia”, sosește Steaua II, nimeni alta decât “sora” mai mică a vicecampioanei României.

“Alb-albaștrii” au beneficiat de o primire călduroasă, în urmă cu două săptămâni, din partea publicului ploieștean, asta chiar dacă deznodământul jocului cu Dinamo – ușor de anticipat, de altfel, încă din start, a fost unul mai degrabă menit să le ofere învățăminte, decât satisfacții. Cu o medie de vârstă puțin peste “treapta” majoratului – una dintre cele mai mici din Liga 1, ceea ce reprezintă o provocare pentru fiecare dintre componenții lotului, formația ploieșteană vrea să facă din fiecare joc o sărbătoare și să puncteze, din plin, la capitolele imagine, marketing, fani etc. La urma urmei, este și normal ca acest lucru să devină “eticheta” strălucitoare a unei echipe tinere și fără experiență, dar cu reale posibilități de creștere, evident nu de pe azi pe mâini sau de la o etapă la alta.

Desigur, acest lucru nu-i va împiedica pe ploieșteni să caute să se autodepășească la fiecare meci, să compenseze lipsa de forță și de gabarit printr-un plus de ambiție și determinare, să învețe să cântărească, după posibilități, deciziile de moment, să gestioneze de-o altă manieră faza de atac și să ia unele hotărâri mai inspirate la finalizare. Pentru că, la urma urmei, din postura de “underdog” – termen folosit de presa de peste Ocean și nu numai pentru a defini echipa cotată cu șansa a doua, nu ai nimic de pierdut, ba, dimpotrivă, doar de acumulat și, de ce nu, poate chiar de câștigat.