Marian Dima

Antrenorul echipei CS Cornu – Mihai Dinu – a fost, săpămâna trecută, pentru două zile în Iordania, la Amman, acolo unde s-a aflat printre invitaţii Academiei de Fotbal Wospac, la inaugurarea unei noi şcoli de fotbal!

Mihai Dinu – care s-a regăsit printre colaboratorii acestei academii, lucrând o perioadă la filiala din Palestina a Wospac (academie de fotbal spaniolă cu sediul în Barcelona, care are „ramificaţii” în toată lumea) a onorat invitaţia de a fi prezent la inaugurarea acestei şcoli de fotbal, unde, în prezent, lucrează trei tehnicieni români. Adrian Senin (fostul jucător de la Conpet, Astra sau Plopeni), Ion Burchi (antrenorul secund al lui Dinu, la Titu şi Cornu, la începutul acestui sezon) şi Prodan Zaharia (fost tehnician la Şcoala de Fotbal Euro-Africa Buşteni) sunt angajaţii Wospac în Iordania şi Palestina, Dinu având, la rândul său, „poarta deschisă” pentru a reveni în această zonă a lumii, să-i înveţe fotbal pe copii iordanieni şi palestinieni. „Am fost invitat la această deschidere, îmi pare rău că Burchi – colegul meu – nu a putut ajunge şi el, pentru că era în Palestina în această perioadă. Academia se dezvoltă, tinerii tehnicieni români care au mers acolo lasă o impresie bună şi cei de la Wospac doresc să dezvolte această colaborare cu antrenorii români” – spune Dinu, care, duminică dimineaţă, a revenit, după „două nopţi nedormite”, în ţară, pentru a sta pe banca echipei sale în ultimul meci al turului. „Am plecat vineri dimineaţă în Iordania, am asistat la inaugurarea de sâmbătă şi duminică dimineaţă eram în ţară, direct la Cornu, pentru meciul cu Băneştiul. Mă bucur de faptul că am încheiat meciurile oficiale din 2017 cu o victorie, după o perioadă de început de sezon destul de agitată” – spune Mihai Dinu, cel care a fost făcut „fericit” de penaltiul transformat de Băcioiu în derbiul „orgoliilor câmpinene” dintre Cornu şi Băneşti, scor 1-0.