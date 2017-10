Zeci de profesori din Prahova nu şi-au luat salariile pe luna septembrie după ce visteriile primăriilor au rămas goale la acest capitol, conform Mediafax. Reprezentanţii DGFP Ploieşti spun că sunt probleme în mai multe localităţi din judeţ, înregistrate după majorarea salariilor. Printre primăriile care nu au avut bani să achite salariile personalului didactic şi nedidactic, pe luna septembrie, se numără şi cea din Salcia, o comună mică şi una dintre cele mai sărace din Prahova. Potrivit primarului, Dan Boştină, 17 profesori ar fi trebuit să-şi primească salariile pe 9 octombrie, aferente activităţii din luna trecută. Nu s-a întâmplat acest lucru din cauza faptului că nu sunt bani.

”Pe 9 octombrie am avut zi de salariu. Nu am dat salariile pentru că nu avem bani. E primul an când păţim aşa ceva, cu profesorii. A mai fost un an când nu am avut bani şi nu am dat salariile în primărie trei luni. Dar la profesori, nu“, a declarat Boştină. Acesta a precizat că în momentul de faţă mai are suma de 5.000 de lei, pentru tot anul, pentru plata profesorilor. “Şcoala a avut alocată, pentru salarii, la începutul anului, suma de 432.000 de lei, dintre care s-au cheltuit 427.000 de lei. Au rămas 5.000 de lei. S-a făcut solicitare să mutăm banii din trimestrul IV în trimestrul III, ceea ce s-a şi realizat. Am rămas descoperiţi în trimestrul IV cu suma de 150.000 de lei. Ne confruntăm cu o situaţie pe care nu o putem rezolva noi, pe plan local”, a afirmat primarul din Salcia. Acesta a adăugat că legea permite ca din bugetul local să se suplimenteze fondurile pentru salariile dascălilor, însă nu-şi permite acest lucru, având în vedere că la capitolul venituri estimate, pe tot anul, are prevăzută suma de 100.000 de lei. Primarii au cerut suplimentarea fondurilor la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, în condiţiile în care banii pentru plata personalului didactic şi nedidactic vin de la Ministerul Educaţiei, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Purtătorul de cuvânt al acestei instituţii, Dumitru Bejinariu, a declarat, pentru Mediafax, că în privinţa suplimentării se aşteaptă o hotărâre de Guvern. “Bani sunt. Aşteptăm o hotărâre de Guvern şi suplimentăm fondurile pentru personalul didactic şi nedidactic. Sunt probleme în mai multe localităţi din Prahova. S-au majorat salariile şi nu au ajuns banii”, a declarat Bejinariu.