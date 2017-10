Deputatul Victor Ponta a declarat ieri, într-o conferință de presă la Târgu-Jiu, că Liviu Dragnea a participat la mai multe întâlniri formale și informale cu procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, spunând despre președintele PSD că a fost „cel mai apropiat om de sistem”, potrivit Agerpres.

„Domnul Dragnea a participat la multe întâlniri formale și informale și cu doamna Kovesi și cu domnul Coldea. Acum mai recent, când merge la Antena 3 e luptător, după care probabil că-i sună „Mă iertați c-am zis de voi, nu mai zic“. (…) Eu cred, în continuare, că dosarul Referendumul este un dosar politic, deci nu mă orbește lupta mea cu domnul Dragnea ca să spun că era ceva serios, acolo chiar cred că era nevinovat. (…) Cel mai apropiat om de sistem din PSD a fost întotdeauna Liviu Dragnea. Și cel mai protejat. Cerea sprijin ca să fie achitat. Țineți minte când a zis Tăriceanu că s-o schimbe pe Kovesi, Dragnea a zis să n-o schimbe. De ce credeți c-a zis? Că-i era frică”, a precizat Ponta.

Totodată, fostul premier a afirmat că „PSD nu-l va ataca pe Klaus Iohannis” și nu-i va crea probleme la alegerile prezidențiale din 2019.

„PSD nu-l va ataca pe Klaus Iohannis, nici nu-i va crea nicio problemă în 2019 pentru că Dragnea speră că, în felul ăsta, va fi ajutat cu dosarele. Eu cred că nu, dar mă rog, e speranța lui. Nu vedeți că se ocupă de înjurarea mea și a altora, nu se luptă cu domnul Iohannis, nu se luptă cu nimeni altcineva. Dincolo de politică, guvernarea merge prost și va merge prost cât timp, în loc să o conducă primul ministru, o conduce Dragnea de la partid. Nu poate să meargă bine o guvernare în care primul ministru nu-și numește oameni, nu are autoritate, nu-și face programul, e totdeauna altcineva care decide. Și asta ne va costa pe toți”, a mai spus Victor Ponta.

El a menționat că îl deranjează faptul că Liviu Dragnea „aruncă noroi în diverși oameni”.

„Mă deranjează un lucru: nu-mi place faptul că domnul Dragnea, de câte ori îl supără cineva din PSD, începe să arunce, prin diverși oameni, cu noroi. Țineți minte, Grindeanu, acum trei luni era securist, omul sistemului, manipulat, acum înțeleg că e bun, că o să-l votăm, eu îl votez. (…) Nu-mi place să arunce cu mizerii nici în mine, nici în ceilalți din PSD, în condițiile în care el e cu musca cea mai mare pe căciulă”, a menționat deputatul.