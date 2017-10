N. Dumitrescu

Moment festiv, ieri, în Aula Universităţii „Petrol-Gaze”, instituţie de învăţământ superior unică în România şi în Europa prin profilul său. În prezenţa a numeroşi invitaţi – reprezentanţi din administraţia locală şi judeţeană, parlamentari, directori de instituţii publice şi companii, diplomaţi, profesori, foşti şi actuali studenţi – universitatea a marcat împlinirea, în 2017, a 50 de ani de învăţământ universitar la Ploieşti. Acţiunea de ieri a fost ultima inclusă în ciclul de manifestări organizate, anul acesta, sub denumirea „Prahova- 2017, Capitală Mondială a Petrolului”, prilejuite de împlinirea a 160 de ani de la înfiinţarea, de către fraţii Mehedinţeanu, a primei rafinării din lume. În cadrul reuniunii, reprezentanţi din actuala conducere, dar şi foşti rectori, au vorbit despre paşii pe care i-a făcut instituţia, de-a lungul anilor, punându-se accentul, în mod special, pe rolul pe care aceasta îl are, acela de a pregăti specialişti în domeniul petrolului, unic în mediul universitar la nivel de ţară, inclusiv în Europa. Astfel, după cum a menţionat actualul rector al universităţii, Mihai Pascu Coloja, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este continuatoarea Institutului de Petrol şi Gaze Bucureşti, înfiinţat în anul 1948, care a devenit, în anul 1957, Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti. Din anul 1967 a început transferul institutului din Bucureşti în cadrul celui înfiinţat la Ploieşti, cu excepţia Facultăţii de Geologie (care a trecut la Universitatea Bucureşti), iar în anul 1975, institutul din Capitală şi-a încetat activitatea definitiv.

Printre cei prezenţi la evenimentul de ieri a fost şi primul rector, profesorul universitar Stelian Dumitrescu (în foto, la pupitru), care, vizibil emoţionat, a ţinut să declare: „Acum 50 de ani, în locul unde ne aflăm acum se culegea o recoltă agricolă. Acum culegem roadele unei prestigioase instituţii, ceea ce înseamnă că avem toate motivele să ne mândrim că Ploieştiul are o şcoală universitară de petrol care a avut şi are absolvenţi de peste tot din lume”. La rândul său, Napoleon Antonescu, în calitate de rector onorific, a ţinut să tragă şi o serie de semnale de alarmă, generate de unele realităţi ale vremurilor de astăzi. Concret, acesta a menţionat faptul că universitatea este în pericol să piardă unele specializări, cauzele fiind, pe de o parte, şi lipsa cadrelor didactice tinere, dar şi salariile, care nu sunt foarte mari. „Nu suntem nostalgici, dar parcă ne pare rău de ceea ce se întâmplă în aceste vremuri, iar asta se vede şi prin cât este plătit acum un asistent universitar. Din păcate, universitatea se confruntă şi cu lipsa absolvenţilor de liceu. Dacă în urmă cu ani buni erau 300.000 de tineri absolvenţi de liceu, acum sunt 80.000. Din păcate, nici industria petrolului nu mai este ceea ce a fost. Însă, eu cred că UPG trebuie să continue cu pofilurile pe care le are. Iar în domeniul petrolului are tradiţie, iar studenţii din străinătate încă ne caută”, a mai adăugat fostul rector Napoleon Antonescu.

Trebuie menţionat şi faptul că, de la înfiinţare şi până în anul 2016 inclusiv, au absolvit cursurile universităţii peste 24.000 de ingineri şi peste 19.000 cu specializări neinginereşti. Totodată, în perioada 2007-2016 au absolvit peste 10.000 de masteranzi, iar în perioada 1962-2016, un număr de 800 de

cursanţi au obţinut titlul de doctor.