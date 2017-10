Și secțiile existente deja în locația Găgeni vor fi modernizate cu 2,5 milioane de euro

Violeta Stoica

Consiliul Județean Prahova – autoritatea care are sub administrare Spitalul Județean de Urgență Ploiești – a început un amplu proces de schimbare a condițiilor în care vor fi tratați pacienții care vor trece pragul secțiilor aferente locației Nord a celei mai mari unități medicale cu paturi din județul Prahova.

În urma semnării unui contract, a cărui valoare finală a scăzut la 2,5 milioane de euro, semnificativ față de ceea ce se estimase înainte de licitație, toate secțiile Spitalului Județean de Urgență Ploiești vor intra în modernizare, fiind deja încheiate lucrările la Secția de Cardiologie, de la etajul al cincilea al clădirii de pe strada Găgeni.

Pe de altă parte, tot cu fonduri de la bugetul județului va începe o altă lucrare importantă, în afara celei care vizează și extinderea Unității de Primiri Urgențe: construirea unui nou corp, în spatele celor actuale, care să ridice nivelul condițiilor de spitalizare.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a declarat pentru ziarul Prahova că lucrările de modernizare la Secția de Cardiologie (aflată la etajul al cincilea al imobilului) au fost finalizate, trecându-se la etajul al patrulea, acolo unde funcționează Secția Interne, care a fost deja mutată într-o altă zonă a spitalului. Modernizarea tuturor secțiilor va continua, estimându-se că pentru fiecare etaj refăcut vor fi necesare circa două luni pentru ca lucrările să fie încheiate, iar pacienții să aibă parte de condiții mult mai bune decât cele de până acum. Saloanele din Secția de Cardiologie, despre care se știe că este una dintre secțiile suprasolicitate ale spitalului, dat fiind numărul mare al persoanelor care suferă de afecțiuni ale inimii, au fost transformate complet, fiind modernizate și băile aferente fiecărui salon în parte, inclusiv cu dușuri cu hidromasaj!

Imobil nou-nouț, legat cu o pasarelă acoperită de sediul vechi

În afara lucrărilor de modernizare a clădirii existente pe strada Găgeni, secție cu secție, Consiliul Județean Prahova va investi tot din fonduri de la bugetul județean și pentru construirea unui corp nou, care va fi legat de cel vechi printr-o pasarelă acoperită.

Potrivit temei de proiectare – care stă la baza procedurii de achiziție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate, a expertizei tehnice și a studiului geotehnic – se dorește extinderea în vederea relocării unor secții medicale, dar și pentru mărirea capacității și modernizarea secțiilor de anestezie și terapie intensivă, a ambulatoriului integrat și extinderea, reconfigurarea și modernizarea blocului operator.

Corpul nou de clădire va fi construit cu un regim de înălțime identic aceluia existent, respectiv cu parter plus cinci etaje, cu o amprentă la sol de maximum 1560 de metri pătrați, pe un teren aflat în spatele corpurilor existente de clădire. Accesul va fi asigurat între corpurile vechi și cel care va fi construit printr-o pasarelă acoperită, cu circuit dublu, care va fi realizată la nivelul celui de-al doilea etaj.

Tocmai această legătură între corpurile existente și clădirea nouă a determinat necesitatea efectuării unei expertize tehnice care să propună variante de pasarele în funcție de rezultat.

Structura noului corp al Spitalului Județean, propusă în tema de proiectare, ar fi compusă din subsol tehnic, parter și cinci etaje.

La parterul noii clădiri ar urma să fie serviciul de primire-internare a pacienților, un compartiment cu 26 de paturi pentru spitalizare de zi (cu 13 saloane cu două paturi și grup sanitar), plus sectorul ambulator, cu 15 cabinete medicale cu diferite specialități. Primul etaj al noului corp de clădire ar urma să fie ocupat de Secția Interne I, cu 80 de paturi, etajul al doilea – bloc operator cu 17 săli de operație (la acest nivel fiind preconizată și apariția acelei pasarele acoperite de legătură între imobilul nou și corpurile vechi ale spitalului, care vor fi modernizate până la momentul respectiv). Etajul al treilea ar urma să fie ocupat de Secția Interne II, cu o capacitate de 80 de paturi, dintre care 10 – pentru hematologie și șase pentru endocrinologie. Secția de neurologie va ocupa etajul al patrulea al clădirii noi, iar etajul al cincilea va fi împărțit între Secția de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (40 de paturi), Secția gastroenterologie (45 de paturi) și Secția dermatovenerologie (20 de paturi).

Pe de altă parte, odată cu finalizarea construcției noi, ar urma să apară și modificări în structura corpurilor C și D existente. Imobilul nou va dispune și de patru lifturi aseptice mari, un lift septic mare și un lift mic pentru personalul medical.

Durata de elaborare a documentației – studiu de fezabilitate și expertiza tehnică – nu ar trebui să depășească 120 de zile, iar firma cu care se va încheia contractul de prestări-servicii va fi obligată să prezinte două variante de amplasare a noilor structuri ale spitalului, respectiv una în care în clădirea nouă să se amenajeze subsolul tehnic, blocul operator și în clădirea existentă să se modernizeze Terapia Intensivă, iar o a doua – în clădirea existentă să se modernizeze blocul operator și în clădirea nouă să se amenajeze Terapia Intensivă și subsolul tehnic.