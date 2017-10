Violeta Stoica

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a elaborat și a depus spre finanțare aplicația pentru proiectul privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic destinate construirii drumului de mare viteză care să facă legătura între Ploiești și Buzău. Pentru că există posibilitatea de finanțare europeană a acestui proiect, prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, cheltuielile statului cu acest obiectiv de infrastructură rutieră ar fi mult diminuate iar etapele ar trebui parcurse în așa fel încât să se încadreze în prevederile contractului de finanțare care ar urma să fie semnat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În prezent, se află în etapa de evaluare ofertele depuse de firmele și asocierile care s-au prezentat la procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul de viteză care ar putea să facă legătura mult mai ușor între Capitală – prin autostrada A3 – și Moldova – prin nodul de la Dumbrava și, mai apoi, prin Buzău.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, joi după-amiază, că a depus, în calitate de beneficiar, aplicația de finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău” în vederea obținerii fondurilor europene alocate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Parte a rețelei de infrastructură Ten-T Centrală, drumul de mare viteză Ploiești-Buzău ar urma să traverseze județul Prahova și județul Buzău, practic teritorii din regiuni diferite ale țării, ceea ce a determinat încadrarea proiectului pentru depunerea sa spre finanțare prin POIM.

Obiectivele proiectului care ar urma să primească bani europeni pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic elaborate ar urma să vizeze îmbunătățirea infrastructurii de transport, dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, dar și promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Conform CNAIR, valoarea totală a proiectului este de 27.639.095,23 lei (inclusiv TVA) și va fi finanţat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% – contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (23.262.905,15 lei), 25% – contribuția națională (5.815.726,29 lei), iar restul de 4.376.190,08 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Potrivit companiei naționale de drumuri, elaborarea SF-ului și a proiectului tehnic reprezintă primul pas în realizarea drumului de mare viteză Ploiești-Buzău.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat, în luna noiembrie a anului 2016, procedura de achiziție pentru desemnarea proiectantului care se va ocupa de elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației privind proiectul tehnic, strict necesare pentru inițierea, ulterior, a procedurii de achiziție a lucrărilor.

Nouă asocieri de firme au depus ofertele pentru șoseaua de viteză care va lega Ploieștiul de Buzău, cu plecare – în fapt – din zona comunei prahovene Dumbrava, acolo unde este propusă realizarea unei joncțiuni cu autostrada București-Ploiești, printr-un nod rutier.

Acciona Ingenieria SA, societate spaniolă cu punct de lucru în București, a intrat în cursa pentru obținerea contractului de realizare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic alături de opt subcontractori, printre care se află și o firmă din Ploiești, Irimat Cons SRL. Consitrans SRL București, al doilea ofertant, a venit cu doi subcontractori, unul dintre aceștia fiind Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”. Asocierea Rina Consulting SPA (Italia) – Rina Consulting East Europe – Viaponte Rom SRL, prima firmă fiind și liderul asocierii, vine cu alți trei subcontractori, în timp ce Asocierea Egis România SA – Egis International SAS (Franța) s-a prezentat cu cinci subcontractori (printre aceștia fiind și Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, iar Asocierea SC Italrom Inginerie Internațională SRL- SC Metroul SA-SC ISPCF SA a venit cu cinci subcontractori și un terț susținător din Polonia. Asocierea Romair Consulting SRL-SC Dohwa Enginiering Co LTD (Coreea de Sud) a venit cu 12 subcontractori, printre care se află Muzeul Național de Istorie a României și firma ploieșteană Team Oil SRL.

Asocierea Eurocerad International SRL-3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata SPA a depus documente pentru cinci subcontractanți, iar asocierea Search Corporation SRL (firma care a fost proiectantul general al autostrăzii București-Brașov) – SC Best

Consulting & Design SRL-SC Formin SA s-a prezentat cu 13 subcontractanți, printre care se află și firma Protelco din Câmpina.

Cel de-al nouălea ofertant care s-a înscris în cursa pentru proiectarea drumului de mare viteză Ploiești-Buzău este asocierea Tractebel Engineering SA-Expert Proiect 2002 – Transproiect 2001 SA, cu șase subcontractori și terț susținător Tractebel Engineering SA Belgia.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru drumul de mare viteză Ploiești-Buzău în luna noiembrie a anului 2016, însă, din cauza numeroaselor contestații, deschiderea ofertelor a fost amânată de nenumărate ori, deși acest lucru ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 2017.

Obiectul contractului care ar viza serviciile menționate ar cuprinde inclusiv asistența tehnică destinată pregătirii aplicației de finanțare tocmai pentru că se dorește ca acest obiectiv de infrastructură rutieră să fie finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Potrivit aceleiași documentații, lungimea estimată a tronsonului de la Dumbrava la Buzău – parte a drumului expres care ar trebui să lege sudul de nordul țării – va fi de 65 de kilometri, iar viteza de proiectare va fi de 120 de kilometri pe oră.