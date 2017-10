România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 octombrie. Astfel, ora 04:00 dimineaţa va deveni ora 03:00. Ora va fi modificată din nou, în primăvară, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna martie.

În țara noastră, sistemul “ora de iarnă – ora de vară” a fost instaurat în 1932. Pe atunci, ora se schimba în prima duminică a lunii aprilie, respectiv în prima duminică a lunii octombrie.

În noaptea 28/29 octombrie 2017, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.