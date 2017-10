Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a recomandat prefecţilor să se întâlnească săptămânal cu toţi şefii structurilor teritoriale şi să puncteze în ceea ce priveşte planul de pregătire pentru iarnă toate problemele pe care trebuie să le gestioneze ori de câte ori este nevoie, pentru intervenţia şi rezolvarea rapidă a acestora, anunţă Agerpres. “Recomandarea mea este să vă întâlniţi săptămânal cu toţi şefii structurilor teritoriale şi să punctaţi în ceea ce priveşte planul de pregătire pentru iarnă toate problemele pe care trebuie să le gestionaţi, în aşa fel încât să fiţi de fiecare dată în măsură să cunoaşteţi şi să aveţi toate informaţiile actualizate pentru a putea să interveniţi ori de câte ori se impune cu maximă celeritate“, a spus ministrul la ultima videoconferinţă cu prefecţii, organizată la sediul MAI. În context, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a asigurat că au fost încheiate contractele de deszăpezire şi în mare parte s-a făcut aprovizionarea cu sare necesară intervenţiilor pentru această iarnă. “S-a reuşit ca în acest an să se realizeze cea mai bună pregătire la Ministerul Transporturilor. În momentul acesta, sunt încheiate contractele de deszăpezire, ceea ce este o performanţă pentru această perioadă. Este vorba de 54 de contracte de deszăpezire, mai sunt de definitivat două. Aceste două contracte sunt în contestaţie la Curtea de Apel şi cu siguranţă foarte repede vor fi deblocate”, a precizat Stroe. El a adăugat că s-a făcut aprovizionarea cu sarea necesară intervenţiilor pe timp de iarnă, afirmând că deja există o cantitate suficientă în stocuri şi până la finele lunii va fi adusă toată cantitatea necesară. Cât priveşte contractul pentru utilajele necesare intervenţiilor la deszăpezire, el a spus că în afara celor 471 de utilaje proprii ale CNAIR s-au făcut contracte de închiriere pentru intervenţie permanentă pentru 2.367 de utilaje, plus alte 115 care vor fi închiriate la cerere. Totodată, ministrul Transporturilor a dat asigurări că secţiile regionale sunt pregătite de intervenţie, urmând să se pună un accent deosebit în acest an ca pe fiecare utilaj să existe un lucrător. “Am cerut şi nu vom face rabat, să existe om pe fiecare utilaj, astfel încât să se facă intervenţia la deszăpezire pe toată durata de 24 de ore”, a susţinut ministrul. La rândul său, ministrul Energiei, Toma Petcu, a spus că sunt întrunite toate condiţiile pentru asigurarea resurselor energetice pentru iarna 2017-2018. “Estimăm pentru perioada de iarnă o producţie de 23,5 terawaţi-oră de energie electrică şi 7,5 milioane gigacalorii energie termică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea producerii acestor cantităţi, stocurile necesare pentru fiecare tip de resursă, stabilite prin programul de iarnă, sunt următoarele: lignit în centrale – 1.309 mii tone, din care numai la Complexul energetic Oltenia – 1.000 de mii de tone; lignit depozitat în cariere 500.000 de tone; huilă pentru complexul Hunedoara şi pentru Iaşi – 332.000 de tone şi păcură – 25,9 mii tone”, a punctat Petcu. Acesta a asigurat că se va face tot ce este posibil, pe perioada iernii, pentru asigurarea energiei electrice şi termice precum şi pentru furnizarea de gaze şi să se intervină prin operatorii privaţi care furnizează energia electrică atunci când vor fi defecţiuni în sistemul de furnizare. “Am avut mai multe întâlniri premergătoare perioadei de iarnă şi am cerut din partea operatorilor privaţi de furnizare a energiei electrice să-şi asigure toate echipele de intervenţie pentru acele zone care pot fi afectate de viscol şi, de asemenea, să aibă contractări sau subcontractări cu alte societăţi de profil din domeniu pentru a ne asigura că atunci când avem nevoie să intervenim într-o zonă ei să fie pregătiţi. Le-am comunicat acest lucru, ei ne-au dat asigurări că sunt pregătiţi”, a afirmat ministrul Energiei.