N.Dumitrescu

Prin Programul Start-up Nation România statul urmeză să acorde fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei pentru mici afaceri. În urma sesiunii de depunere a planurilor de afaceri, desfăşurată în perioada 15 iunie – 14 iulie 2017, peste 8.600 de planuri de afaceri au obţinut, la nivel naţional, punctaje pe baza cărora în urma evaluării automate, vor putea fi finanțate în ediția 2017 a programului amintit. Partenerii de punere în aplicare a acestui program sunt Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Banca Comercială Română, Banca Transilvania şi CEC Bank. După cum a anunţat ministrul Ilan Laufer, cele mai multe planuri de afaceri sunt din zona de producţie, dar şi din domeniul tehnologiei informaţiei şi software. „Ce este important de spus este că, graţie programului Start-up Nation, prin aceste planuri de afaceri care se vor finanţa, la nivel naţional vor fi create 21.000 de noi locuri de muncă”, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri. Subliniind că acest program a fost o prioritate în cadrul ministerului pe care îl conduce, Ilan Laufer a ţinut să mai menţioneze că este nevoie ca, de acum încolo, cei din mediul privat să dezvolte colaborarea şi cu mediile universitare, având în vedere că aici se formează „pepiniera” noii generaţii de specialişti, inclusiv de viitori antreprenori. Pe de altă parte, ministrul a mai adăugat că se doreşte să se pună accent şi pe dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, care nu constituie altceva decât baza viitoarelor mari firme. Conducerea Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti, care are arondate opt judeţe – Prahova, Ilfov, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi plus municipiul Bucureşti, a anunţat că a evaluat 3.125 de dosare, fiind semnat un număr de peste 1.500 de acorduri de finanţare. De altfel, George Brezoi, directorul agenţiei, ne-a declarat ieri că, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, judeţul Prahova este pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de planuri de afaceri depuse, respectiv al acelora care au fost acceptate şi vor primi finanţare. Mai exact, au fost primite peste 500 de planuri de afaceri, din care aproape 300 au fost acceptate. Pentru finanţare au fost desemnate deja 165 de proiecte, majoritatea fiind din zona de producţie, dar au fost aplicaţii şi din domeniile activităţii medicale şi IT. În acest context, prezent la eveniment, Aurelian Gogulescu – preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova – a ţinut să declare:”Antreprenoriatul poate fi cheia pentru creşterea şi dezvoltarea societăţii, în acest context de declin economic şi social în care ne aflăm. Antreprenoriatul este cea mai sigură cale de a prospera într-o lume nesigură şi în continuă schimbare. Conform unui studiu realizat la nivel internaţional, 29% din populaţia activă din România doreşte să îşi deschidă o afacere, nivelul fiind cu mult peste media europeană, de 12,8%. Astfel, s-ar putea crede că românii au un puternic spirit antreprenorial, dar realitatea este total opusă, pentru că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul întreprinderilor mici şi mijlocii active: aproximativ 400.000 , adică 21,3 IMM la mia de locuitori, în timp ce media în UE este dublă, de 42,7 IMM la mia de locuitori”. Totodată, acesta a ţinut să mai precizeze că la nivelul judeţului sunt înregistrate 26.109 societăţi comerciale. „Menţionez că numărul total al societăţilor comerciale cu bilanţul aferent anului 2016, depus până la data de 31 iulie 2017, este la nivelul judeţului de 21.801. Dintre acestea, 730 sunt în domeniul petrolier, care reprezintă 31% din activitatea economică a judeţului, cu o cifră de afaceri de 2,6 miliarde de euro şi 67% din cifra de afaceri a industriei prahovene. Din totalul firmelor prahovene, ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii este de 99,6%“. De asemenea, preşedintele CCI Prahova a concluzionat: “Demn de reţinut este şi faptul că judeţul Prahova are cinci antreprenori care se regăsesc în top 100 la nivel naţional, fiind vorba despre firme din domeniile transport de marfă, comerţ, realizare de softuri, producţie de mezeluri şi fabricarea materialelor de construcţii”.