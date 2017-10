Tricolorul LMV Ploieşti – CSM Bucureşti, astăzi, ora 18:00

Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti nu are niciun răgaz în acest început de campionat, evoluând pentru a treia oară în decurs de şapte zile şi, de fiecare dată, având parte de adversare puternice. Cel puţin, elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu vor juca pe teren propriu, în această seară, în Sala „Olimpia”, primind vizita grupării CSM Bucureşti, echipă care ocupă locul al doilea în clasament, totalizând şapte puncte.

După eşecul din prima etapă, de pe terenul echipei Steaua Bucureşti, scor 0:3, Tricolorul LMV şi-a revenit, bifând două victorii la rând, învingând, în urmă cu o săptămână, pe vicecampioana SCM U Craiova, la debutul în Sala „Olimpia”, scor 3:1, şi pe medaliata cu bronz din sezonul trecut, CS Arcada Galaţi, în deplasare, scor 3:2. Astfel, ploieştenii ocupă locul al şaptelea, cu cinci puncte acumulate.

De partea cealaltă, echipa antrenată de Iulian Pîslaru şi Marian Rădulescu nu a pierdut, până acum, decât două puncte, în singura înfrângere înregistrată, pe terenul grupării CS Arcada Galaţi, scor 2:3, chiar în prima etapă a competiţiei. Au urmat, apoi, două victorii în minimum de seturi, cu echipele nou-promovate, mai întâi pe terenul formaţiei CSU UV Timişoara, după care acasă cu CSŞ 2 CNE Baia Mare.

Deşi CSM Bucureşti se află înaintea ploieştenilor, echipa antrenată de Stancu şi Marinescu porneşte ca favorită, mai ales că evoluează pe teren propriu. În plus, cu patru puncte deja în urma campioanei Volei Municipal Zalău, adică la distanţă mai mare de o victorie, Olteanu şi co. nu au voie să mai comită paşi greşiţi în perspectiva adjudecării titlului naţional, care reprezintă obiectivul clubului pentru acest sezon din Divizia A1.

În meciurile directe dintre cele două echipe, Tricolorul LMV are avantaj, câştigând şapte dintre cele zece confruntări. În sezonul trecut, ploieştenii s-au impus de trei ori (de două ori pe teren propriu, scor 3:0, respectiv 3:1; o dată în deplasare, scor 3:1), singura înfrângere înregistrându-se în turul fazei preliminare din campionat, în deplasare, scor 2:3.

La meciul din această seară dintre Tricolorul LMV Ploieşti şi CSM Bucureşti au fost delegaţi arbitrii Florin Dimachi (Galaţi) şi Cornel Ionescu (Râmnicu Sărat), iar ca observator din partea federaţiei a fost desemnat Constantin Ispas (Bucureşti).

În cadrul etapei mai sunt programate următoarele partide:

Universitatea Cluj – Steaua Bucureşti, astăzi, ora 15:30

CSU UV Timişoara – CSŞ 2 CNE Baia Mare, astăzi, ora 17:30

Ştiinţa Explorări Baia Mare – SCM U Craiova, astăzi, ora 18:00

Volei Municipal Zalău – CS Unirea Dej, mâine, ora 13:45

Dinamo Bucureşti – Arcada Galaţi, luni, ora 20:00

De remarcat că la ultimul meci al etapei a fost delegată o brigadă de arbitri 100% ploieşteană, formată din Darius Meşca (arbitru 1) şi Marius Ştefurac (arbitru 2).