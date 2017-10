Bogdan Chitic

Sala de sport a Școlii “Grigore Moisil”, din Ploiești, a găzduit, de vineri până duminică, primul turneu de calificare din cadrul Campionatului Național de baschet pentru juniori “sub 16 ani”. La startul întrecerii au luat parte trei echipe din orașul nostru, CSU Ploiești, CS Sevlar și CSȘ Ploiești – aceasta din urmă fiind organizatoarea evenimentului, precum și două formații din Capitală, Artesania București și CS Dinamo.

Aflată la al doilea an pe tabloul Campionatului Național, la această categorie de vârstă, echipa Clubului Sportiv Universitar, antrenată de sârbul Ivan Gemaljevic, și-a arătat plusul de experiență și de valoare, câștigând toate cele patru partide disputate. Au fost victorii, în medie, la 25 de puncte în dreptul “alb-albaștrilor”, care mai au, însă, mult de muncă pentru a se bate cu șanse reale la calificarea între primele șase echipe din țară – așa cum prevede noul format competițional, partida cu CS Dinamo arătând că unele rotițe mai trebuie “unse” în jocul ploieștenilor.

“Încheiem primul turneu de calificare cu victorii pe linie, în urma unui joc care a fost puțin sub așteptări. Acum, vom intra într-o perioada de pregătire de o lună de zile cu foarte multe meciuri amicale și sperăm ca, la turneul următor, să jucăm și mai bine, pentru că altfel obiectivele noastre ar putea avea de suferit. În același timp, sunt bucuros de conexiunea făcută de băieții din galerie, alături de părinți și de echipă. Acest spirit de susținere trebuie să crească la nivelul întregului club și cât mai mulți juniori de-ai noștri să vină la sală pentru a se susține între ei”, ne-a declarat Ionuț Urzeală, managerul secției de baschet a CSU Ploiești.

La finalul celor trei zile de întreceri, pe poziția secundă a sosit CS Sevlar Ploiești, formația antrenată de Cosmin Blăgoi autodepășindu-se, în multe momente, în partidele cu grupările din București. În schimb, echipa Clubului Sportiv Școlar, pregătită de Ionuț Ivan, care a avut în componență jucători de generație 2003 și 2004, a încheiat pe ultimul loc. “Mă declar mulțumit de evoluția băieților și de dorința lor de a se bate cu adversari mai mari cu un an sau chiar doi, la acest turneu. Desigur, sezonul acesta va fi unul în care jucătorii se vor obișnui cu nivelul competiției, urmând ca, la anul, să țintim mai sus și să avem un alt obiectiv”, a subliniat Ionuț Ivan.

Rezultatele înregistrate în turneul “U16” de la Ploiești:

Artesania București – CS Dinamo București 51-54

CS Sevlar – CSU Ploiești 46-64

CS Dinamo București – CSȘ Ploiești 74-47

CSU Ploiești – Artesania București 74-52

CS Dinamo București – CSU Ploiești 50-56

CS Sevlar – CSȘ Ploiești 82-45

CS Sevlar – Artesania București 86-73

CSȘ Ploiești – CSU Ploiești 52-124

CS Sevlar – CS Dinamo București 58-50

CSȘ Ploiești – Artesania București 42-95

Campionatul Național “U16”, grupa a VI-a, clasament

1. CSU Ploiești (4-0) – 8 puncte

2. CS Sevlar (3-1) – 7 puncte

3. CS Dinamo București (2-2) – 6 puncte

4. Artesania București (1-3) – 5 puncte

5. CSȘ Ploiești (0-4) – 4 puncte