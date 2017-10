Fl. Tănăsescu

Poate că noua generație va învăța și ne va învăța și pe noi, ăştia mai bătrâni, care ne-am făcut bruma de cultură la televizor, care-i diferența dintre Justiția – Justiție și telejustiție. Poate că tinerii din ziua de azi, în vârstă de 10 ani, 17 ani sau 18 ani ne vor contrazice, nu peste mult timp, cu argumente temeinice, că una-i scandalul televizat, între avocat și partea sau reprezentantul părții adverse, și altfel, cu totul altfel, se petrec lucrurile în sălile de judecată.

Cam acestea au reprezentat esența discuțiilor purtate ieri, la Curtea de Apel Ploiești, între magistratul Florentin Teișanu, purtător de cuvânt al instanței, și elevii din clasele a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Naţional „Jean Monnet“ din Ploiești.

Întâlnirea a fost prilejuită de marcarea Zilei Justiției Civile, care este aniversată în fiecare an, în data de 25 octombrie, când majoritatea instanțelor din țară își deschid ușile pentru ca justiţiabili să înțeleagă că actul de dreptate se face “Sine ira et studio” (Fără ură și părtinire).

Firește, la Curtea de Apel Ploiești, interesul maxim manifestat de către tinerii cărora li s-au deschis larg ușile sălilor de judecată și ale Arhivei a fost acela de a asista la un proces penal. (De înțeles, câtă vreme telejustiția amintită mai sus presupune zăngănit de cătușe și întrebări tembele (puse de reporteri) și răspunsuri pe măsură (din partea suspecților), de genul: “- Sunteți vinovat ?/- Nu, la mijloc este o chestiune politică”.)

Ghinion, însă, fiindcă ieri dimineaţă nu a fost programat niciun proces la Secția Penală pentru Cauze cu Minori și Familie.

Și da, judecătorul Florentin Teișanu a avut dreptate când a afirmat, în fața tinerei generații: „România a devenit, parcă, o țară a reclamațiilor. Asta nu înseamnă că acela care apare pe micul ecran și acuză, în stânga și în dreapta, are şi dreptate. Dreptatea se face în sălile de judecată, iar dacă o parte este nemulțumită de soluția dată, are la îndemână căile de atac. Există judecătorii, există Tribunale, există Curți de Apel, există Înalta Curte de Casație și Justiție”. Apoi, a explicat ce presupune judecată de fond, recurs, apel și alte noţiuni de specialitate.

Elevii – însoțiți de către expertul Biroului de Informații și Relații cu Presa (BIRP) Georgiana Petrișor și de către grefierul delegat al BIRP, Liana Anton – au mai aflat și despre etapele parcurse de către un dosar până să ajungă pe masa judecătorului, precum și despre alte aspecte specifice instanțelor de judecată, în general.

Și, dacă ieri au fost, preț de aproximativ două ore, prezenți elevi din clasele a XI-a și a XII-a ale Colegiului Naţional „Jean Monnet“din Ploiești, pentru astăzi este anunțată vizita unor elevi din clasa a IX-a, de la același liceu. Tot ieri, porțile s-au deschis și la Tribunalul Prahova, acolo luând cunoștință despre actul de justiție elevi de clasa a III-a de la Școala „Carol I” din Plopeni.

Da, „Sine ira et studio” – adică “Fără ură și părtinire” se înfăptuiește actul de justiție. Restul sunt emisiuni televizate.