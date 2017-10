Decizia luată ieri pune la muncă suplimentară reprezentanții instituțiilor de învățământ

Violeta Stoica

Elevii care au domiciliul în Ploiești și învață în unitățile școlare din municipiu beneficiază de gratuitate la transportul public pe raza orașului, potrivit unei hotărâri luate de consilierii locali, în cadrul unei ședințe de îndată programată pentru ieri, dar anunțată presei la o jumătate de oră după începerea întrunirii.

Potrivit proiectului aprobat ieri, toți elevii care frecventează cursuri la zi în învățământul obligatoriu și liceal acreditat de pe raza municipiului Ploiești vor avea parte de gratuitate pe tot parcursul anului calendaristic, cu anumite condiții impuse prin hotărârea adoptată de consilierii locali ploieșteni.

Pe de altă parte, elevii care învață în școli din Ploiești, dar care domiciliază în alte localități, au reducere de 50% la tariful de bază al transportului public local de călători tot timpul anului, pentru toate tipurile de abonamente.

Conform deciziei luate ieri de aleșii locali ploieșteni, elevii chiulangii nu vor avea dreptul să circule gratuit pe mijloacele de transport în comun aparținând SC Transport Călători Express, astfel că aceia care nu au frecventat cel puțin 80% din cursurile lunii anterioare, precum și cei care s-au mutat ori s-au transferat la o altă școală din afara municipiului Ploiești pierd dreptul de a li se elibera abonament gratuit.

Pe de altă parte, însă, reprezentanții unităților școlare vor avea bătăi de cap cu realizarea situațiilor solicitate de către Transport Călători Express pentru eliberarea autorizațiilor de călătorie pentru toate traseele de pe raza municipiului Ploiești, tocmai din cauza acestei condiții privitoare la chiulangii. Potrivit hotărârii, unitățile de învățământ obligatoriu și liceele acreditate sau autorizate trebuie să transmită lunar, la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88, pe lângă situația modificărilor intervenite în structura școlară pe clase (transferuri la alte școli din oraș/în afara orașului, abandonurile școlare), situația elevilor care au frecventat mai puțin de 80% din cursurile aferente lunii anterioare. Așa că fiecare școală trebuie să întocmească situații peste situații pentru ca elevii să poată să se plimbe pe toate traseele fără să plătească nimic.

Unitățile școlare au obligația, pe de altă parte, ca să transmită la TCE în primele două săptămâni ale lunii septembrie din fiecare an tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an şcolar. După primirea tabelelor în intervalul mai sus precizat la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr. 88, se înregistrează în baza de date elevii noi transferați de la alte şcoli.

În afara condiției de frecvență la cursuri, veniturile mari pe familie sunt o altă piedică în calea obținerii gratuității pe transportul în comun pentru elevi, astfel că aceia care provin din familii care au în total mai mult de 6000 de lei net nu vor primi abonamente gratuite.

Documentele necesare eliberării unui abonament de călătorie gratuită care atestă dreptul de beneficiar de gratuitate de 100% sunt legitimaţia de călătorie pentru abonament, cartea de identitate a elevului beneficiar cu vârsta peste 14 ani, certificatul de naștere în original și copie pentru elevii sub 14 ani, documentul de identitate al unuia dintre părinți în original și copie, o declarație privind acordul prelucrării datelor personale, adeverințe care să ateste că la nivelul familiei venitul înregistrat se situează sub 6000 lei net, inclusiv, dar și o altă declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea legii penale că, în momentul în care veniturile pe familie vor depăși 6000 lei net, acest lucru se va comunica la sediul SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anularea dreptului de eliberare a abonamentului de călătorie gratuit.

Pentru elevii curs de zi cu domiciliul în alte localități, beneficiari de 50% tarif redus la transportul public local de călători, unităţile de învăţământ obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, de pe raza municipiului Ploieşti, vor transmite operatorului de transport local SC Transport Călători Express SA Ploieşti, tot în primele două săptămâni ale începutului de an școlar, tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an şcolar aflați în această situație. Abonamentele nominale se eliberează către elevii beneficiari de 50% tarif redus în baza legitimaţiei de călătorie pentru abonament și a tabelelor cu elevii înscriși pentru respectivul an şcolar care se primesc în intervalul 1 – 15 septembrie.

Elevii care achiziționează abonamente cu tarif redus de 50 % de la tonetele societății vor prezenta o copie a carnetului de elev vizat la zi sau adeverință de elev. Documentele necesare eliberării legitimaţiei de călătorie pentru abonament sunt pentru elevii până la 14 ani, inclusiv orfani, o fotografie format mic; certificat de naștere – original și copie; BI/CI al unuia dintre părinți – original și copie și declarație privind acordul prelucrării datelor personale. Pentru elevii mai mari de 14 ani, în locul certificatului de naștere se va prezenta cartea de identitate în original și copie și nu mai este nevoie de actul de identitate al unui părinte.

Funcţionari întârziaţi, dar foarte bine plătiţi

De câteva luni, toți funcționarii din cadrul Primăriei Ploiești primesc salarii mărite, astfel că un director din autoritatea publică locală poate să depășească 1300 de euro, adică vreo 6000 de lei, iar cel mai slab plătit angajat – nu neapărat funcționar public – depășește 2000 de lei! Cu toate acestea, deși le intră mult mai mulți bani pe card comparativ cu începutul acestui an, unii dintre ei uită cu desăvârșire că ar trebui să se afle în slujba cetățeanului, inclusiv a ploieștenilor care, întâmplător, fac parte din rândul jurnaliștilor.

Cel mai recent exemplu – dincolo de lipsa aproape desăvârșită de transparență (mai puțin întâlnirile primarului cu presa) – este ședința de ieri, care a fost anunțată presei la ora 10.33, deși întrunirea în care urmau să fie luate decizii importante pentru locuitorii orașului începuse deja de la ora 10.00.

Prin urmare, tragem un semnal de alarmă referitor la modul în care își îndeplinesc unele persoane îndatoririle din fișa postului, având în vedere că sunt plătite cu foarte mulți bani din fonduri exclusiv publice.