Violeta Stoica

Despre primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, se știe că, în apropierea marii sărbători ortodoxe a Sfintei Cuvioase Parascheva, adună sute de locuitori pe care îi trimite în pelerinaj la Iași, la moaștele din Catedrala Mitropolitană. Foarte puțini prahoveni știu că, în județul nostru, există un edil care organizează excursii încă dinainte de a ocupa funcția de primar al localității: Florin Mihai Pelin, din Tomșani. Și nu numai la zile de sărbători religioase, ci și în zone mai puțin cunoscute ale României, dar care sunt pline de istorie și de credință.

Zilele trecute, pe facebook, a fost distribuit un mesaj prin care se anunța organizarea ultimei excursii din acest an pentru locuitorii din Tomșani, la mănăstirile din nordul Moldovei. Trei zile de traseu, în care, contra unei sume modice, pe care să și-o permită “și bogatul, dar și săracul”, așa cum spune organizatorul, primarul-ghid Florin Pelin.

Locuitorii din comuna prahoveană Tomșani au parte, anual, de cel puțin 6-7 excursii de câte două sau de trei zile organizate de edilul localității. Primarul Florin Pelin (foto) s-a lăsat înduplecat cu greu să povestească, pentru cititorii ziarului Prahova, în ediția din această sâmbătă de mare sărbătoare religioasă, cum de a ajuns să organizeze pentru doritori aceste pelerinaje prin zonele binecunoscute sau mai puțin cunoscute ale țării.

“Ați atins un punct sensibil”, a mărturisit primarul din Tomșani. “Am avut o experiență personală dificilă în urmă cu opt ani, niște probleme de sănătate care m-au determinat să îmi doresc din tot sufletul să merg la mormântul părintelui Arsenie Boca, la Mănăstirea Prislop. Simțeam nevoia să îmi dea putere și, după un drum lung, am ajuns împreună cu familia cu autoturismul până în apropierea mănăstirii. Deși, inițial, am crezut că nu voi putea să parcurg pe jos drumul până la intrarea în mănăstire, pentru că nu se putea ajunge cu mașina, am făcut două ore și am ajuns chiar când se pregăteau să închidă porțile mănăstirii. Pentru mine a fost ca un canon acel drum, însă fericirea pe care am simțit-o atunci când am intrat în curtea mănăstirii nu v-o pot descrie. Și atunci, mi-am spus că trebuie să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a ajuta și alți oameni să trăiască fericirea pe care am trăit-o eu, să simtă ceea ce am simțit eu atunci, în urmă cu opt ani. Și așa am început să organizez excursii pentru oamenii din comună, mai bogați sau mai nevoiași, care doreau să meargă la Mănăstirea Prislop, la părintele Arsenie Boca”, s-a destăinuit primarul Pelin, vădit emoționat.

Cazare la mănăstiri, mâncare “din traistă”

Excursiile organizate cel puțin o dată la două luni costă foarte puțin, având în vedere că turiștii din comună sunt cazați în special la mănăstiri, iar cu mâncarea se vine “la pachet”. Astfel că, așa cum spune Florin Mihai Pelin, pot să vadă multe locuri frumoase din țară “și bogatul, dar și săracul”. “Nu pot descrie sentimentul pe care l-am avut atunci când persoane de 65-70 de ani mi-au spus că nu au văzut în viața lor asemenea minunății și că nu au ieșit niciodată din comuna Tomșani sau cel mai depărtat loc în care au fost era Ploieștiul”, afirmă edilul din Tomșani.



Ghid în excursiile organizate de primar este însuși primarul, “pentru că ar costa mult să închiriem un ghid”. Astfel, pentru a-și potoli sieși și oamenilor care vin în excursii setea de informații, edilul Pelin citește cât poate de mult despre obiectivele ecumenice şi turistice pe care urmează să le viziteze în timpul excursiilor de două sau de trei zile.

Nu lipsește de la nicio excursie, pentru că vrea să trăiască alături de locuitorii comunei bunele și mai puțin bunele din pelerinaje, pentru că are o mulțumire sufletească atunci când cunoaște oamenii altfel decât în biroul de la primărie. Și viceversa.



Nu numai mănăstirile din nordul Moldovei sunt “țintele” excursiilor, ci și locurile minunate ale Maramureșului, la Bârsana, la sfârșit de iunie, atunci când mii de locuitori din zona respectivă umblă îmbrăcați în straie de sărbătoare, specifice locului.

Și Cazanele Dunării au fost anul trecut în programul excursiilor, dar și Salina Turda. Anul acesta, cele mai multe excursii s-au organizat pentru a vizita Mănăstirea Prislop, la mormântul părintelui Arsenie Boca, acolo unde a și izvorât dorința primarului Florin Pelin de a-i face și pe alții să aibă sentimentul bucuriei și al înălțării spirituale trăit de el însuși în urmă cu opt ani.