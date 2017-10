Bogdan Chitic

După aproximativ patru luni de pauză, Campionatele Naționale de baschet pentru juniori programează, în perioada 13-15 octombrie, primele turnee de sală în cadrul categoriilor „U14” și „U18”, pe ambele tablouri, masculin și feminin. Așadar, primele echipe ploieștene care vor intra în competiție pe cele două segmente de vârstă sunt CSU Ploiești și ABC T-Pack, la „sub 14 ani” băieți, CSȘ Ploiești, CS Sevlar și ABC T-Pack, la „sub 18 ani” băieți, și, respectiv, CSȘ-CSM Ploiești, la aceeași categorie superioară de vârstă, în competiția destinată fetelor.

Primele derbiuri ploieștene ale sezonului

Incluse în grupa a VI-a de calificare pe segmentul „U14”, CSU Ploiești (antrenor Ivan Gemaljevic) și ABC T-Pack (antrenor Flavius Tace) vor deschide vineri, 13 octombrie, primul turneu de sală cu un derbi local, cele două reprezentante ale orașului nostru în cadrul Campionatului Național „sub 14 ani” urmând, după aceea, să-și măsoare forțele cu tripleta bucureșteană ABC Pro Basketball Group – ABC Laguna – BC Slam, până duminică, 15 octombrie, atunci când sunt programate ultimele jocuri. De menționat este că niciuna dintre echipele care alcătuiesc grupa a VI-a preliminară nu și-a manifestat, până la acest moment, interesul de a organiza turneul de deschidere, fiind, totuși, de așteptat ca jocurile inaugurale să se dispute în Capitală, în găzduirea uneia dintre cele trei formații bucureștene. Tot pe tabloul băieților, dar la categoria „U18”, CS Sevlar (antrenor Sorin Hartman) va găzdui, la Blejoi, primul turneu de sală al noului sezon, în grupa a III-a la care le va mai întâlni, pe lângă concitadina CSȘ Ploiești (antrenor Marian Hartman), pe CSȘ Craiova, CS Agronomia București și CSȘ Târgoviște. Repartizată în grupa a VI-a, pe același segment de vârstă, ABC T-Pack (antrenor Vasile Tace) se va deplasa în Capitală, pentru confruntările cu Steaua CSM București – gazda întrecerii, ABC Laguna București, CSȘ Tulcea și CSȘ Nr. 1 Constanța.

Fetele Loredanei Munteanu merg la București

După două sezoane încununate de succes pe segmentul de vârstă „U16”, în care de fiecare dată au pătruns între cele mai bune opt echipe din țară (locul 7 – 2016 și locul 4 – 2017), baschetbalistele de la CSȘ-CSM Ploiești, antrenate de Loredana Munteanu, se află în fața debutului în Campionatul Național „U18”. La finalul săptămânii viitoare, Ștefania Ionescu și colegele sale se vor deplasa la București pentru primul turneu de sală, la care vor da piept cu gruparea gazdă CS Olimpia, ACS Champions și ACS Raptors, formații de asemenea din Capitală, ACS Phoenix Târgoviște și CSȘ Târgoviște.