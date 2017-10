Marian Dima

Prima fază a întrecerilor rezervate juniorilor republicani s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute, dintre cele patru cluburi prahovene care au avut echipe înscrise în competiţie (Petrolul 52 şi Astra – repartizate în grupa a 5-a, respectiv CSM Ploieşti şi Petrosport – în grupa 18) ultimul reuşind o calificare în Turneul Elitelor – rezervat doar câştigătoarelor de grupă.

Petrosport Ploieşti – echipă antrenată de Iulian Cojocaru – a încheiat grupa 18 cu un bilanţ incredibil din punct cifrelor: 10 victorii din tot atâtea meciuri şi un golaveraj de 88-0!

Practic, jucătorii născuţi în 2001-2002 de la Petrosport au avut o medie de aproape 9 goluri marcate pe meci şi nici măcar unul primit, lucru care trebuie remarcat!

În plus, atacantul Andrei Stancu (foto) este golgheterul absolut al fazei preliminare din campionatul “republicanilor”, acesta reuşind nu mai puţin de 34 de goluri pentru Petrosport!

Antrenorul Iulian Cojocaru şi elevii săi au ca obiectiv o clasare cât mai bună în Liga Elitelor, unde formaţia ploieşteană joacă pentru al doilea an consecutiv, Viitorul, Dinamo sau Vaslui fiind printre echipele rivale ale Petrosportului. “Eu sper să facem o figură frumoasă şi îmi doresc să reuşim să ţinem acest grup unit cât mai mult timp. Sunt câţiva jucători de mare perspectivă, care pot creşte, sunt deja în atenţia lui Sorin Colceag la Naţionala Under 17, acolo unde Mihai Niţescu a fost convocat şi cred că vor urma şi alţii, pentru că evoluţiile lor îi recomandă. Personal, visez să văd acest grup de acum jucând în Liga a III-a, peste un an, un an şi jumătate” – spune antrenorul calificat la Elită U17.

De precizat şi că, la rândul lor, celelalte echipe prahovene vor continua campionatul juniorilor republicani într-un nou format (se vor “uni” câte două grupe, pe criteriu geografic, în total fiind 4 echipe de juniori A şi 3 de juniori B, de la cluburile mai sus menţionate). Peste doar câteva zile, mai precis sâmbătă – 14 octombrie, deja, debutează faza a doua a întrecerilor.

Componenţa Grupei Est Elită U17

Concordia Chiajna, SC Dinamo 1948, SC FC Viitorul SA, Dunărea Călăraşi, Juventus

Bucureşti, Regal Sport Ferdinand I, Petrosport Ploieşti, Steagu Roşu Braşov, LPS Piatra Neamţ, Sporting Juniorul Vaslui