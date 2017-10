• În Prahova sunt înregistrate peste 18.000 de vaci cu lapte, peste 272.000 de ovine şi peste 890.000 de păsări ouătoare

N. Dumitrescu

Pentru prima dată, astăzi, în România, va fi marcată “Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti”. Instituirea acestei zile are loc în contextul adoptării în acest sens a unei hotărâri de către Parlament, scopul fiind promovarea şi încurajarea consumului de produse agroalimentare obţinute și procesate în fermele agricole românești. Pentru marcarea acestei zile, nu a fost aleasă întâmplător luna octombrie, având în vedere faptul că toamna este anotimpul în care sunt culese roadele pământului. Totodată, este şi perioada în care sunt organizate, la nivel de ţară, şi târgurile de toamnă, în cadrul cărora producătorii îşi pot comercializa produsele. După cum au anunţat reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, “Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti” va fi marcată şi la nivel de judeţ, un exemplu fiind în municipiul Ploieşti, prin prezenţa a numeroşi producători şi fermieri din Prahova, la “Târgul de toamnă”.

În contextul marcării zilei menţionate, reamintim că Prahova se poate lăuda că are în palmares şi o serie de produse aflate pe lista reţetelor tradiţionale. Este vorba despre păstrăvul afumat în cobză de brad Doftana – produs înregistrat în anul 2014, păstrăvul copt şi afumat la jar Doftana (2016), zacusca de păstrăv Doftana (2016), cârnaţii de păstrăv Doftana (2016), caşcavea de Doftana- Crăiţa (2017). De asemenea, în anul 2015 au mai fost înregistrate, ca produse tradiţionale din Prahova, şi o serie de lactate, respectiv: Chefir 3,2% grăsime, lapte bătut 2% grăsime, Sana 3,6% grăsime; dar şi produse din carne – parizer, cabanos, salam Torpedo, crenvurşti cu carne de vită, muşchi file afumat, ciolan presat. De asemenea, în completarea acestor produse au mai venit şi alte specialităţi pentru care s-a primit, în luna august a acestui an, confirmarea certificării lor de la Ministerul Agriculturii. Este vorba despre pâinea albă cu cartofi de la Telega, trecută pe lista reţetelor consacrate, şi a trei produse din lapte de la Valea Doftanei – Caşcaval ţărănesc Valdostana, Brânză de burduf Valdostana, Caşcavea Valdostana – primele din judeţ înregistrate ca produse montane, în ultimul caz fiind vorba despre reuşita punerii în practică a unor programe de încurajare a fabricării produselor tradiţionale.

Totodată, dorind să aflăm care este bogăţia agroalimentară a judeţului, de la reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova am aflat faptul că sunt înregistraţi peste 9.000 de fermieri care deţin culturi vegetale, 840 de crescători de ovine, 295 de fermieri care au înfiinţat culturi de tomate. De asemenea, conform unor statistici valabile la data de 31 august 2017, la nivelul judeţului erau înregistrate (în unităţi cu flux industrial şi ferme familiale) un total de peste 22.000 de vaci, din care peste 18.000 vaci pe lapte; peste 80.000 de porcine; peste 272.000 de ovine; peste 49.000 de caprine; peste 9.000 de cabaline. Totodată, pe listă se mai adaugă şi peste 898.000 de păsări ouătoare, peste 6000 de iepuri şi peste 38.000 de familii de albine.