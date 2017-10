Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se apropie de final cu proiectul de modificare a Legii asigurărilor de locuinţe, pe care intenţionează să îl prezinte Parlamentului în această lună. Principala modificare constă în faptul că poliţele PAD (asigurarea obligatorie a locuinţei) vor putea fi vândute şi de brokeri, ocazie cu care ar putea fi introduse în poliţă, contra cost, şi câteva riscuri suplimentare: incendiu şi fenomene atmosferice. „Comisia de specialitate din care, alături de ASF, fac parte toţi factorii implicaţi, îşi va finaliza activitatea printr-un raport final cu propuneri concrete. Se analizează întregul cadru legislativ având ca principal scop creşterea gradului de acoperire prin asigurarea obligatorie a riscurilor catastrofice identificate la nivel naţional”, a declarat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară responsabil cu supravegherea pieţei asigurărilor, Cornel Coca Constantinescu, la sfârşitul lunii septembrie pentru Economica.net. Munca grupurilor de lucru însărcinate cu propunerile de modificare legislativă se apropie de final şi principalele modificări care vor merge în Parlament sunt legate de extinderea distribuţiei poliţelor PAD prin brokeri de asigurare, dar nu prin primării odată cu plata impozitului pe imobil, pentru că legea asigurărilor nu permite. Faptul că distribuţia poliţelor PAD se va extinde şi la brokeri va permite chiar o uşoară extindere a riscurilor acoperite. Concret, poliţa PAD va putea fi vândută cu acoperirea a câtorva riscuri suplimentare: incendiu şi fenomene atmosferice. Încă se discută dacă poate fi introdusă în acest supliment şi inundaţia produsă de apa de canal.

Practic, va fi vorba despre vânzarea unei poliţe PAD care acoperă riscurile catastrofice consacrate: cutremur, incendiu şi alunecare de teren, plus o facultativă simplificată, care include incendiu şi fenomenele atmosferice extreme. Totul va fi realizat în baza unui cost suplimentar. Adică, dacă poliţa PAD costă la ora actuală circa 20 de euro pe an, includerea riscurilor suplimentare înseamnă un plus de 10 euro, calcul aproximativ acum. Costul pentru riscurile asigurate facultativ în cadrul poliţei PAD nu a fost încă stabilit, dar va fi la un nivel rezonabil pentru ca poliţa să fie uşor de vândut. Reversul medaliei în aceste modificări legislative este că poliţa clasică facultativă de asigurare a locuinţei este aproape sacrificată. În plus, legea va trebui să definească noţiunea de franşiză. Însă, până acum, toate daunele aferente poliţelor PAD au fost majoritar sub 1.000 de euro, aşa că stabilirea unei franşize la acest nivel ar fi un nonsens. Rămâne de văzut care vor fi modificările finale cu care se va merge în Parlament. Potrivit legii, o poliţă PAD pentru o casă cu o valoare asigurată de 10.000 de euro costă circa 10 euro pe an, în timp ce o poliţă facultativă care acoperă mult mai multe riscuri, inclusiv răspunderea civilă faţă de terţi (incendiul de la locuinţa proprie se extinde la vecini, de exemplu) prima anuală este de 35-45 de euro. Pentru un apartament (construit din beton), poliţa obligatorie de asigurare care acoperă o valoare asigurată de până la 20.000 de euro este de circa 20 de euro pe an, în timp ce o poliţă la o asigurare facultativă pentru acelaşi apartament cu o valoare asigurată de 50.000 de euro este de 55 de euro pe an.

În momentul de faţă, 1,65 milioane de locuinţe din România au încheiate poliţe de asigurare obligatorie PAD.