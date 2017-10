În ultimii 10 ani, 3,5 – 3,6 milioane de cetăţeni ai României, un procent de 35% din populaţia activă, a plecat la muncă în străinătate, a declarat, consilierul de stat Borbely Laszlo, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Acesta a demarat ieri, la Satu Mare, consultările cu autorităţile locale în vederea revizuirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă, urmând să se deplaseze în mai multe judeţe pentru a discuta cu reprezentanţii instituţiilor publice în vederea identificării unor soluţii la problemele societăţii. „E o premieră, pentru că e primul judeţ unde vin, în teritoriu. S-a înfiinţat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe lângă primul ministru, un departament pentru dezvoltare durabilă în luna mai. E vorba despre Agenda 2030, care a fost adoptată pe Agenda ONU 2015 şi pe care, în mod voluntar, fiecare ţară trebuie să o implementeze. Sunt 17 obiective, de fapt tot ceea ce există într-o societate este cuprins în aceste 17 obiective. Din România, conform datelor ONU – după Siria, unde este război civil – în ultimii 10 ani – au plecat cei mai mulţi în afară, să lucreze, evident, în Uniunea Europeană, dar şi în altă parte. Este vorba despre 3,5 – 3,6 milioane de cetăţeni, care înseamnă cetăţeni activi. Deci, 35% din cetăţenii activi din România, în momentul de faţă, lucrează în străinătate. Sunt multe cauzele acestei emigrări, dar sunt şi probleme sociale şi economice, de toate felurile. Din 2009 până în 2015, au plecat din România 28.000 de asistente medicale şi 14.000 de medici”, a declarat Borbely.

Potrivit acestuia, o altă problemă este speranţa medie de viaţă, care în România este sub media europeană. „Speranţa medie, care e destul de înaintată în Uniunea Europeană, faţă de Bucureşti, în Satu Mare, şi la femei şi la bărbaţi, e cu 4 ani mai mică. La Satu Mare, speranţa de viaţă la bărbaţi e de 69 de ani, la femei de 76 de ani. Aceste lucruri trebuie analizate, dar trebuie să fie cineva care să coordoneze şi de aceea s-a înfiinţat acest departament şi de aceea am această primă întâlnire cu cei din teritoriu, cu acele instituţii pe care trebuie să le informez ce dorim, adică pornim revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă. România are din 2008 o strategie de dezvoltare durabilă, dar care, din varii motive, n-a fost o analiză foarte amănunţită. Noi ce trebuie să facem? Să revizuim strategia, să avem indicatori statistici şi pe baza acestora să încercăm, prin proiecte guvernamentale, cât de important e să schimbăm mentalitatea cetăţenilor”, a mai spus Borbely. Acesta a menţionat că o altă problemă a României este risipa de alimente, conform statisticii prezentate anual fiind aruncate 2,2 milioane tone de alimente, în condiţiile în care unele persoane nu au ce mânca. El speră ca într-un an strategia să aibă toţi indicatorii şi să poată fi adoptată.