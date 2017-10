A. M.

Din cauza temperaturilor scăzute din ultimele săptămâni, la Ploiești operatorul de energie termică a pornit deja căldura pentru consumatorii din oraș. Dar, pentru că sezonul rece va începe oficial pe 1 noiembrie și se va încheia pe 31 martie 2018, cei îndreptățiți să beneficieze de ajutoare de încălzire le vor primi pentru căldura primită în acest interval de timp.

De altfel, aproximativ 3.000 de ploieșteni au depus deja cereri pentru a beneficia în acest sezon rece de ajutoare pentru încălzire, care se acordă de la bugetul local și de la guvern. Cetățenii pot beneficia de astfel de facilități numai pentru principalul sistem de încălzire al locuinței, acestea fiind destinate consumatorilor de energie termică în sistem centralizat, de energie electrică, de gaze naturale și de lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Familiile și persoanele singure cu venituri mici au început să depună, din 3 octombrie, cereri pentru ajutoarele de încălzire la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, cu sediul în Piața Eroilor nr.1A, vizavi de Catedrala Sfântul Ioan. Administratorii asociațiilor de proprietari/locatari, pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pot ridica formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței de la următoarele adrese: sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, Piața Eroilor nr.1A, sediul S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr.154A, Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, cu sediul in Ploiești Str. General Vasile Milea nr.1. bl.A7, parter. Cetățenii care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, lemne sau energie electrică le pot prelua direct de la: sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, Piața Eroilor nr. 1A; Centrele de informare pentru cetățeni și recreere pentru pensionari: Str. Mihai Bravu nr.214, bl. 24B, parter; Str. Înfrățirii nr.5A, bl.67 bis; Str. Măgurii nr.2; Cartier 9 Mai – fosta Stație Hidrofor, Str. Cătinei nr.17A. În funcție de criteriile îndeplinite, solicitanții pot beneficia de ajutoare de încălzire, fie de la guvern, fie de la bugetul local, fie din ambele surse. Ajutoarele se acordă începând cu luna depunerii cererii pentru cei care depun documentele până la data de 20 a lunii în curs, începând cu luna următoare pentru cei care depun documentele după data de 20 a lunii respective, începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună. Cei interesați trebuie să știe că sezonul rece va începe, oficial, la 1 noiembrie 2017 și se va încheia la 31 martie 2018, deci pentru căldura de care au beneficiat în luna octombrie, valoarea facturii nu va fi redusă.

Ajutoarele pentru încălzire de la bugetul local se acordă familiilor care au venituri de până la 1.400 de lei lunar/membru de familie, persoanelor singure cu venituri de până la 1.500 de lei lunar, familiilor monoparentale cu venituri de până la 1.800 de lei lunar/membru. Titularii cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza municipiului Ploiești, iar ceilalți membri ai familiei să aibă obligatoriu domiciliul/reședința în locuința pentru care se solicită ajutor de încălzire. De asemenea, acestora li se cere să nu aibă datorii la bugetul local, la plata cheltuielilor comune de întreținere mai mult de trei luni, față de asociația de proprietari/locatari, să nu dețină în proprietate bunuri mobile și imobile care să conducă la neacordarea ajutorului. An de an, mai mulți ploieșteni care ar putea primi ajutoare de încălzire pentru că trăiesc din venituri mici pierd această șansa din cauza datoriilor acumulate.

În sezonul rece 2017-2018, pentru acordarea ajutorului de la bugetul de stat, destinat utilizatorilor de energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 de lei în cazul familiilor şi 1.082 de lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea ajutorului celor care au sisteme de încălzire cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanelor singure. Familiile și persoanele singure care doresc să beneficieze de ajutoare pentru încălzirea locuinței trebuie să știe că, dacă dețin o serie de bunuri – mașini, utilaje, a doua locuință, un număr mare de animale, terenuri cu o anumită întindere etc – nu vor fi considerate eligibile. Pe site-ul asscploiesti.ro și la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare din Piața Eroilor nr.1A., Ploiești se găsesc toate informațiile privind criteriile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții, precum și instrucțiunile pentru completarea formularelor. Pentru a elimina riscul ca solicitanții să primească ajutoare fără a fi îndreptățiți, reprezentanții ASSC verifică la Fisc informațiile despre bunurile deținute de fiecare dintre aceștia. De asemenea, ploieștenii care au sisteme de încălzire cu energie electrică și îndeplinesc criteriile legale primesc ajutoare doar dacă, în urma anchetei sociale, se constată că nu dețin altă sursă de încălzire.