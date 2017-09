Sporting Roșiori – FC Petrolul Ploiești 0-1 (0-1)

Stadion: „Municipal”, Roşiorii de Vede. Spectatori: circa 2500.

A marcat: Arnăutu (8 – penalti).

CS Sporting Roșiori: Bușcă (cpt) (46 Angeru) – Fieraru (46 M. David), Ivănică (65 Raț), Pâslaru, Urîtu – Bogdanovici, Ivănică – I. David, Cercel (76 Velică), Brânceanu – Lătea. Antrenor: Cristian Negru.

Petrolul Ploiești: Bolboașă – Catană, Prunescu (cpt), Frâncu, Velisar – Antoche – Lambru (50 Olaru), Chindriș (83 Ciocîlteu), Puchea (65 N. Popescu), Şaim – Arnăutu (71 Păun). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonașe galbene: Bogdanovici (28), Cercel (74), Brânceanu (90+2)/ Arnăutu (49), N. Popescu (68), Şaim (78), Catană (85), Antoche (88).

Au arbitrat: Adrian Comănescu – Alexandru Mihăilă (ambii din Râmnicu Vâlcea) și Marian Truţă (Băbeni – Vâlcea).

Observatori: Florin Ungureanu (Bacău) și Florin Nicolaescu (Slatina).

Jucătorul meciului: Sergiu Arnăutu (FC Petrolul Ploiești).

Bogdan Chitic

Startul bun de sezon al petroliștilor, pe ambele fronturi, cupă și campionat, a continuat și după prima deplasare în cadrul Seriei a III-a. Pe o căldură greu de suportat, la Roșiorii de Vede, băieții lui Tavi Grigore s-au impus „italienește”, cu 1-0, printr-un gol marcat încă din startul partidei, din lovitură de pedeapsă. Fără „veteranii” D. Chiriță și Cl. Tudor, primul lăsat la Ploiești din rațiuni tactice, iar cel de-al doilea acuzând o ușoară accidentare, jocul găzarilor nu a strălucit, dar a oferit atât cât era necesar pentru o victorie ce-i situează în plutonul fruntaș, cu punctaj maxim după două etape.

Susținuți de peste 400 de fani veniți de la Ploiești, „galben-albaștrii” au început excelent jocul și, în minutul 8, Arnăutu transforma cu siguranță penaltiul obținut de Șaim, după un fault al portarul Bușcă. Asediul la poarta gazdelor a continuat, tacit, pe aproape întreaga durată a primei reprize, dar, rând pe rând, Antoche (18), Prunescu (34) şi același Șaim (44) au ratat incredibil din situații clare, evidențiindu-l nu doar o dată pe goalkeeper-ul advers.

Eroul primei părți în tabăra gazdelor, portarul Bușcă, a fost înlocuit de tânărul Angeru în debutul părții secunde, schimbare făcută din rațiuni legate de folosirea juniorului „U19”, dar, paradoxal, petroliștii s-au apropiat tot mai greu de buturile gazdelor. Arnăutu și Șaim (60), în aceeași fază, s-au precipitat la finalizare și au ratat șansa de a închide partida, cei doi fiind imitați, ulterior, de Prunescu (85) – șut în stâlpul drept după o incursiune în atac, și Ciocâlteu (90+3) – execuție moale din interiorul careului.

Joi, cu AS Aninoasa!

Următorul joc de campionat al FC Petrolul se va desfășura joi, 7 septembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Ilie Oană”, împotriva celor de la AS Aninoasa. În luarea deciziei privind programarea acestui joc au contat atât factorul sportiv, cât timp echipa ploieșteană are de disputat trei partide în perioada 7-15 septembrie (pe 7 septembrie cu AS Aninoasa, pe 12/13 septembrie în faza a treia a Cupei României şi pe 15 septembrie în deplasare cu CS Tunari), cât și interesul manifestat de către cei de la Digi Sport de a televiza, în direct, această partidă.