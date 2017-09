Luiza Rădulescu Pintilie

După 40 de toamne în care s-a aflat la catedră, profesoara Maria Avram va deschide, de această dată, în prima zi a noului an şcolar, un inedit catalog al amintirilor, al emoţiilor şi al unei îndreptăţite mulţumiri de a-şi fi onorat, cu vocaţie, cu dăruire, cu responsabilitate, ceea ce i-a fost, din primul an de activitate până în acesta, al ieşirii la pensie, o frumoasă şi îndatoritoare profesiune de credinţă.

Cu pregătirea universitară dobândită la Facultatea de matematică a Universităţii Braşov, cu dorinţa şi însufleţirea începutului, tânăra profesoară a deschis mai întâi universul cifrelor şi al necunoscutelor matematice pentru copii din şcolile de la Maieru,Blăjenii de Jos, Colibiţa de pe plaiurile natale năsăudene, de unde şi-a luat şi purtat cu mândrie nu numai numele de familie – Felecan, ci şi toată învăţătura de viaţă a locului rădăcinilor. Pe care le-a adus cu sine, în bagajul minţii şi al sufletului, şi le-a adăugat zestrei ştiinţifice şi pedagogice a corpului profesoral prahovean, predând la Liceul Industrial nr.7 – Construcţii Ploieşti, la Liceul Industrial nr.6 Chimie din Ploieşti şi pentru 24 de ani aflându-se neîntrerupt la catedra Şcolii generale nr.15 Ploieşti, azi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, inclusiv în echipa de conducere a acesteia .

Iar dacă ar fi să căutăm o formulă care să dezvăluie cel mai bine crezul profesional al dascălului Maria Avram, aceasta a fost sintetizată, de fapt, cu rigoarea formaţiei sale în domeniul ştiinţelor exacte, dar şi cu modestie, chiar în propriul „Raport de autoevaluare”, întocmit în urmă cu cinci ani: ”În cadrul activităţilor desfăşurate cu elevii sunt preocupată, în permanenţă, să-i instruiesc şi să-i educ, prin tipuri de activităţi specifice, astfel ca aceştia să devină persoane adaptabile, flexibile, care să înveţe mereu, pe tot parcursul vieţii, şi să fie toleranţi în exprimarea opiniilor. Sunt preocupată, permanent, să fiu un model pentru elevii mei, să fiu la curent cu cercetarea pedagogică şi cu noutăţile din domeniul matematicii (şi nu numai). Particip activ şi eficient la diverse forme de perfecţionare a activităţii didactice organizate atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel judeţean, organizate de Inspectoratul Şcolar Prahova sau Casa Corpului Didactic”. Iar pentru aceia cărora li s-ar putea părea o asemenea autoevaluare doar un şablon tehnic şi rigid pus asupra unei cariere didactice de 40 de ani, adăugăm noi că sunt, de fapt, multe rezultatele şi performanţele profesoarei Maria Avram şi ale elevilor săi şi nu ne-ar ajunge un ziar întreg să le putem enumera. Ar fi însă de netrecut cu vederea – cu atât mai mult într-un timp în care prea mulţi profesori se mulţumesc să se limiteze la pregătirea dobândită în timpul studiilor, iar clasările dezastruoase ale multora dintre ei la examene sunt atât de cunoscute încât nu mai insistăm asupra acestui dureros aspect – consecvenţa cu care dascălul Maria Avram şi-a continuat şi şi-a desăvârşit propria pregătire de specialitate , didactică, pedagogică şi managerială, adăugând competenţe noi, ca profesor, ca membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice, ca absolventă a studiilor de master cu specializarea „Management educaţional şi integrarea europeană„ la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, deschizându-se şi adaptându-se tendinţelor actuale cu care a înţeles să se prezinte în faţa elevilor de la clasă, a celor pe care i-a pregătit la nivel de excelenţă, a loturilor olimpice de care s-a ocupat, dar şi ca – sau mai ales ca – profesor în comisiile de examinare de care au depins destinele unor tineri. De asemenea, de numele său sunt legate perfecţionări ale programelor şcolare pentru matematică (clasele V-VIII), elaborarea de cărţi în domeniul educaţional, o activitate constantă în cadrul Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Prahova şi colaborarea la publicaţia trimestrială a acesteia ,Axioma – Supliment matematic, implicarea în proiecte educaţionale locale şi europene, precum şi de voluntariat. De la asistenţa la ore la inspecţiile şcolare, de la cercurile pedagogice la activităţile metodico-ştiinţifice, profesoara Maria Avram a avut încredinţarea împărtăşirii şi către ceilalţi colegi profesori din propria experienţă, dar şi pe aceea a schimbului de idei din care e mereu ceva de dat dar şi de învăţat ca dascăl, ca pedagog, dar şi ca apartenent la lumea şcolii şi la o comunitate cu care te identifici.

Şi, cu siguranţă, toate acestea au fost şi sunt de folos celor care i-au fost elevi, şcolilor prin care a trecut, dascălilor cu care a împărţit cancelaria şi, departe de a fi cuvinte mari, unui învăţământ care are nevoie azi mai mult decât oricând să-şi preţuiască fiecare dascăl de vocaţie şi să-l transforme în modelul care să inspire, care să motiveze, care să dea valoare.

Din acest seprembrie, profesoara Maria Avram nu va mai deschide catalogul unei clase de elevi, ci, după 40 de ani strâns legaţi de şcoală, lasă experienţa, acumulările şi reuşitele sale spre a fi continuate şi dezvoltate. Ajunsă în pragul despre care se spune că semnifică deopotrivă încheierea unei etape şi deschiderea alteia, catalogul său are înscrise, cu bucuria şi trăirile inedite de bunică, numele nepoţilor săi – Anastasia, Antonia şi Sebastian (în foto). Pentru care are strânse poveştile adevărate ale plaiurilor legendare din care vine, ca şi soţul său, profesorul universitar Lazăr Avram, de la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, dar şi învăţătura, priceperea şi dăruirea celor care au crescut, atâtea şi atâtea generaţii de copii şi tineri, în lumina cărţii.