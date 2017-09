Sporting Roşiori – FC Petrolul Ploieşti, astăzi, ora 17:00

Bogdan Chitic

Paşii făcuţi în direcţia corectă, în debutul sezonului, „dubla” cu Regal Bucureşti şi Urban Titu, în Cupa României, precum şi victoria cu Viitorul Domneşti, în etapa inaugurală a campionatului, le-au oferit petroliştilor elanul scontat, care, astăzi, vor disputa primul meci în deplasare, din Liga a III-a. Va fi prima dintre cele trei vizite pe care găzarii le vor face în judeţul Teleorman, în actuala ediţie, pe lângă Sporting Roşiori, gazda confruntării de după-amiază, în seria a III-a mai fiind prezente FCM Alexandria şi Voinţa Turnu Măgurele, două echipe „unse cu toate alifiile”, din exterior, şi cu obiective deloc mărunte.

După succesul de pe teren propriu, din prima rundă, băieţii lui Tavi Grigore deschid seria jocurilor în deplasare la Roşiorii de Vede, printr-o „excursie” de două zile, ţinând cont că delegaţia ploieşteană a ajuns în sudul ţării încă de ieri. Pe lângă premiera absolută pe care partida cu Sporting Roşiori o prilejuieşte, şi anume prima deplasare din istoria clubului în Liga a III-a, Cl. Tudor şi compania mai bifează o altă bornă greu de atins pentru acest nivel, prin sosirea „la locul faptei” în preziua partidei. Sunt două dintre caracteristicile meciului de pe „Municipalul” roşiorean, acolo unde „galben-albaştrii” pot lua în considerare doar varianta victoriei, mai ales că la ora întâlnirii aproximativ 500 de fani ploieşteni şi-au anunţat prezenţa în tribune.

Continuatoarea tradiţiei la nivelul oraşului

CS Sporting Roşiori de Vede, pe numele său complet, a luat naştere în 2008, după desfiinţarea echipei fanion a oraşului, Rova Roşiori, care a atins chiar şi nivelul Ligii a II-a, în 1980, 1982 şi 1986. După ce a evoluat preţ de mai multe sezoane la judeţ, formaţia roşioreană a reuşit, în 2014, promovarea în cel de-al treilea eşalon, după nu mai puţin de trei tentative ratate, una dintre acestea la baraj. Pregătită din iarna aceluiaşi an de piteşteanul Cristi Negru (41 ani), gruparea telormăneană reprezintă una dintre necunoscutele seriei, un adversar „de pluton” care se bucură, însă, de continuitate la nivelul băncii tehnice, în ciuda problemelor financiare cu care s-a confruntat la începutul anului. Dovada omogenităţii lotului stă şi în rezultatul din prima etapă, 3-1, în deplasare, în faţa „satelitului” Concordiei Chiajna, de remarcat fiind că şi colegele de judeţ ale adversarei de astăzi a ploieştenilor, FCM Alexandria şi Voinţa Turnu Măgurele, au obţinut, de asemenea, victorii.

„ Așteptăm cât mai multă lume la stadion la ora partidei. Vom încerca să nu-i dezamăgim pe spectatori. De obicei, când am avut meciuri cu miză și cu adversari puternici ne-am descurcat bine. Eu sper să fie la fel și cu cei de la Petrolul. Ei au prima șansă, și, nu prin prisma numelui, ci datorită bugetului, condițiillor şi lotului de care dispun, dar, pe teren, lucrurile se pot schimba, mai ales că jucăm acasă, unde nu prea am dezamăgit. Putem spera și la o victorie, dar am fi mulțumiți și cu un punct”, a declarat antrenorul gazdelor, Cristi Negru.

Măsuri sporite de securitate

Vizita principalei favorite la promovare din seria a III-a i-a făcut pe organizatori să adopte măsuri suplimentare de siguranţă pe Stadionul „Municipal”. Astfel, 50 de jandarmi şi 20 de poliţişti locali, plus oamenii de ordine ai clubului gazdă, vor asigura paza la meci, iar accesul spectatorilor pe stadion se va face, gratuit, cu începere de la ora 15:00.