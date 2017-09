Prețul energiei va fi mai mare anul viitor, însă nu ca urmare a liberalizării totale a pieței de la 1 ianuarie 2018, ci din cauza condițiilor din piață, a declarat, ieri, Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

„De la 1 ianuarie 2018, când piața va fi complet liberalizată, nu se vor întâmpla lucruri fundamentale, ci dispare acea pondere de 10% din factură care acum este la tarif reglementat”, a arătat Lungu.

Potrivit acestuia, liberalizarea se întâmplă în același timp cu creșterea prețurilor în piață, ceea ce este o coincidență, întrucât scumpirile nu sunt cauzate de liberalizare, ci de condițiile din piață.

„Nu aș vrea să se creeze confuzia că din cauza liberalizării au crescut prețurile, ci din cauza condițiilor din piață”, a continuat Lungu.

El a arătat că, pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), adică piața spot a bursei OPCOM, media aritmetică a prețurilor pe primele opt luni din 2017 a crescut cu 64% față de anul trecut, creștere pe care a catalogat-o ca fiind „substanțială”, în condițiile în care cantitatea tranzacționată a fost doar cu 3% mai mare.

„În ceea ce privește contractele cu livrare anul următor, în special cele de pe OTC (platforma Over the Counter — n.r.), observăm o creștere de 3,5% pentru luna aprilie, 8,8% pentru luna mai și de 23% pentru august, comparativ cu contractele încheiate în anul 2016 pentru 2017. Deci vara a fost mai năprasnică decât ce s-a întâmplat în iarnă”, a continuat președintele AFEER.

Prețurile din contractele cu livrare în 2019 sunt în ușoară scădere, cu câțiva lei față de 2018, respectiv 190-193 de lei pe MWh, a mai spus Lungu.

„Prin urmare, este de așteptat ca și prețurile din noile oferte ale furnizorilor către consumatorii finali să fie mai mari decât prețurile de anul trecut, pentru că, atât pe piețele pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung, prețurile au crescut, deși nu putem pune acest lucru pe seama liberalizării”, a subliniat Lungu.

Potrivit reprezentanților AFEER, există un număr de 750-800 de consumatori casnici care au trecut din regim reglementat în cel concurențial, din totalul de circa 8 milioane.

„După 1 ianuarie nu ne așteptăm la o explozie a numărului consumatorilor casnici care își schimbă furnizorul, ci ne așteptăm să continue trendul”, a susținut Lungu.

Un alt aspect asupra căruia au atras atenția oficialii AFEER este faptul că ofertele furnizorilor se referă la prețul propriu-zis al energiei, și nu la factura finală.

„Concurența la furnizorii privați este atât de mare încât nu este loc de prea mari diferențe între prețuri. Furnizorii trebuie să adauge ceva valoare la preț, pentru că prețul nu mai poate să facă față acestei competiții extrem de mari de la consumatorii finali”, a mai spus președintele Asociației.

Astfel că, potrivit acestuia, companiile energetice vor veni cu tot felul de adaosuri pentru a-și atrage clienții, precum oferte la alte servicii furnizate, parteneriate cu lanțuri de magazine sau cu diverși furnizori pentru a oferi echipamente cu discounturi.

De asemenea, întrebat cui se va adresa, în cazul unei pene de curent, consumatorul care și-a schimbat furnizorul tradițional, distribuitorului sau furnizorului, Lungu a răspuns: „Legea spune că furnizorul este cel care are contract direct cu consumatorul. În alte țări, orice consumator are două contracte, atât cu distribuitorul, cât și cu furnizorul, și sunt discuții să fie la fel și la noi. Cred că așa ar trebui să fie și la noi, întrucât ar lega un loc de consum de distribuitor, indiferent cine este furnizor și cine este proprietarul apartamentului”.

De la 1 ianuarie 2018, piața de electricitate din România va fi complet liberalizată, iar Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) va controla doar prețurile consumatorilor alimentați în regim de Serviciu Universal.