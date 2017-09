Stațiunile de pe Litoral ar trebui administrate de o companie public-privată non profit, pe modelul stațiunilor franceze, susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), într-un comunicat remis AGERPRES.

„Pentru a putea fi exploatate eficient și pentru a se rezolva, în același timp, și problema forței de muncă, stațiunile de pe litoral ar trebui administrate pe modelul stațiunii franceze, și anume de o companie non profit care să aibă la bază un parteneriat public-privat”, afirmă reprezentanții patronatelor din turism.

Aceștia i-au prezentat ideea și ministrului Turismului, Mircea Dobre, cu care s-au întâlnit la începutul săptămânii pentru o analiză a acestui sezon estival.

„Toate stațiunile turistice se pot autofinanța din taxele și impozitele pe care le plătește mediul privat”, a declarat Mohammad Murad, președintele FPTR.

Potrivit acestuia, în urma unor analize ample ale federației, referitoare la problemele litoralului românesc, a reieșit că cea mai bună soluție pentru eficientizarea activităților este crearea unei companii public-private, non profit, care să administreze stațiunile, așa cum se întâmplă de mulți ani, cu succes, în stațiunile franceze.

„O astfel de entitate ar putea stopa și criza forței de muncă cu care se confruntă turismul românesc, în general, și cel de litoral în mod special, caracterul sezonier al activității acestuia adâncind această criză. De 10 ani se fac proiecte pe fonduri europene și noi nu avem forța de muncă. Problema nu sunt centrele de formare sau profesorii, problema o reprezintă oamenii, cei care muncesc, cei care vin să se școlarizeze, pentru ei trebuie să găsim o soluție financiară”, a declarat Dragoș Răducan, prim-vicepreședine Executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

Soluțiile FPTR pentru administrarea plajelor, care în acest moment este una dintre marile probleme ale litoralului, prevăd, în primul rând, ca atribuirea suprafeței de plajă să se facă în funcție de numărul de locuri dintr-o structură de cazare, conform modelului din Italia: o stea — 6 mp, 2 stele — 8 mp, 3 stele — 10 mp, 4 stele — 12 mp, 5 stele — 15 mp. Totodată, prețul de închiriere al unei plaje ar trebui să reprezinte media ultimilor 5 ani.

Propunerea FPTR mai prevede ca, în cazul în care se atribuie segmente de plajă tuturor hotelurilor care solicită acest lucru, pentru restul segmentelor de plajă neatribuite să fie organizată licitație, bazată pe proiecte, și nu pe preț.

„Ținând cont că Litoralul, care reunește peste 40% din capacitatea de cazare a întregii țări, suferă puternic la capitolul promovare, FPTR propune implicarea directă a Ministerului Turismului și stabilirea unui program de promovare internă și externă, în colaborare cu asociațiile patronale din turism. În paralel, ar trebui inițiată o serie de măsuri pentru facilitarea tuturor tipurilor de promovare pe termen scurt, mediu și lung și întocmirea unui protocol privind sezonul estival, referitor la toate acțiunile administrative și de promovare a evenimentelor din timpul sezonului”, se menționează în comunicat.

De asemenea, patronatele solicită să facă parte din comisiile de clasificare, așa cum există în multe țări europene, în vederea asumării, avizării și clasificării obiectivelor turistice.