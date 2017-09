Înregistrarea unei discuții dintre cel mai mediatizat procuror al unității “de elită” a DNA, Mircea “Portocală” Negulescu, și o persoană care pare să fie un denunțător, a fost dată publicității joi seară de postul de televiziune România TV și preluată, ulterior, de presa centrală.

Practic, dialogul difuzat joi seară este de neconceput într-un stat de drept, unde cercetarea penală ar trebui să fie făcută doar în baza unor probe certe, și nu în baza unor denunțuri, cu atât mai puțin în baza unor denunțuri scoase cu cleștele de la persoane fie obișnuite cu turnătoria, fie constrânse să o facă.

Înregistrarea – dincolo de aspectele de natură juridică – este un “exemplu” de limbaj de mahala, de limbaj care nici măcar nu poate fi reprodus pe un post de televiziune sau în paginile unui ziar.

Postul de televiziune România TV a difuzat, joi seară, noi înregistrări cu procurorul Negulescu, suspendat în prezent, după ce a cerut să fie transferat de la DNA Ploiești la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, din care reiese modul în care erau anchetate unele persoane cercetate penal la “unitatea de elită”.

În cadrul discuției prezentate de România TV, rezultă că procurorul DNA face presiuni asupra unui martor, pentru a-l denunţa pe omul de afaceri, fost deputat de Prahova, Sebastian Ghiţă.

Stenograma discuţiei dintre martor şi procurorul Negulescu:

Martor: Domnu’ Negulescu, nu prea seamănă adevărul cu ce scriem noi aici…

Negulescu : Păi n-am vorbit mă așa?

Martor: Păi am vorbit, măi șefu’, dar mie mi-e cam frică de dumneavoastră…

Negulescu : Hai, lasă vrăjeala.

Martor: Bine, eu v-am scris cum mi-ați cerut, dar nu răspund pentru… Eu nu știu ce tot aveți cu Ghiță ăsta ?

Negulescu : Știi că asta a rămas singura mea bucurie : Paraditul la cetățeni…..

Martor: Și credeți că rezolvați cu denunțul ăsta ?

Negulescu : Cred că i-o dăm la m… Justificat și legal i-o dăm la m…e

Martor: Domne procuror, eu nici nu mai vreau să aud de povestea asta, cu Ghiță ăsta…

Negulescu : Nu mai auzi ? Asta e bine.

Martor: Mai trebuie să scriu și altceva ?

Negulescu : Dă-l pe ăsta în primire acum, hai!

Martor: Hai că am scris, ați rezolvat-o, mă lăsați în pace!

Negulescu : Am făcut-o, să înnebunesc. Nu știi că d-asta am fost născut, pentru asta trăiesc! Ești nebun, n-am nici o altă bucurie a vieții!

Martor: Și dacă nu semnez denunțul ?

Negulescu : Dacă voi vreți să vă duceți cu Sebi Ghiță nici o problemă…

E simplu. E o matematică atât de simplă. Știi că eu am trecut la matematică până în clasa a 12-a cu două sticle de spumant. Jur! (…) Eu fac ce știu să fac… Scriu. N-am ce să fac.

Martor: Bă șefule, ăsta află că am mințit pe aici ???

Negulescu: Păi și dacă eu îți dau ție identitate protejată, ce te deranjează să spui? Adică mie mi-e foarte simplu, m-ai înțeles ? Eu merg cum … Dacă cum ziceți

nu-mi convine, iau pe toată lumea și gata, s-a jucat meciul. Păi ce să fac? Spune tu!

Martor: Tot nu înțeleg de ce m-ați pus să fac asta.

Negulescu: Sebastian Ghiță adică este un infractor de drept comun. Vreau să-i mai găsesc așa: un furt din buzunare și cred că îi găsesc soto și un viol și atunci m-am liniștit, pentru că părăsirea câmpului de luptă și zbor neautorizat îi rețin…

Martor: Păi anul trecut scriam de Cosma. Și ăia se duc acuma nevinovați la pușcărie! Acum mă puneți să scriu de ăsta… se duce și ăsta la pușcărie.

Negulescu: (Înjurături) …. Scrii de Sebi Ghiță! Ce discuții au fost … Ți-e frică să scrii de Sebi Ghiță?

Martor: Nu, dar băgăm oameni nevinovați la pușcărie!

Negulescu: Hahahah! Semnează în p… mea denunțul!

Martor: Bine măi șefule, hai că îl semnez.

Consiliul Superior al Magistraturii s-a sesizat din oficiu în cazul presiunilor asupra inspectorilor judiciari

Joi, s-a reunit plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma acestei ședințe fiind luate niște măsuri fără precedent. Două dintre punctele de pe ordinea de zi au vizat sesizări din oficiu privind independența întregului sistem judiciar. Astfel, s-a decis în primul rând sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare de către Consiliul Superior al Magistraturii în vederea efectuării de verificări care să stabilească dacă a fost încălcată independenţa funcţională şi operaţională a Inspecţiei Judiciare/inspectorilor judiciari în realizarea atribuţiilor de serviciu în raport de informaţiile apărute în presă în legătură cu

verificările realizate la Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu unanimiate de voturi. Tot cu unanimitate de voturi s-a aprobat și solicitarea ca Inspecția Judiciară să efectueze verificări și dacă au existat situaţii de încălcare a independenţei Inspecţiei Judiciare prin presiuni interne şi externe, precum și dacă au existat situaţii de încălcare a independenţei inspectorilor judiciari prin presiuni interne şi externe.

Tot plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis, joi, solicitările Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România şi Asociaţiei Magistraţilor din România şi a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării de verificări privind posibila afectare a independenţei întregului sistem judiciar, faţă de pretinsele presiuni pe care procurorul şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela

Focica, desemnată să cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA. Acest punct a fost aprobat cu majoritate de voturi, 13 fiind “pentru”, două – „împotrivă” și unul – nul.